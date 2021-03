Eigentlich konnte es nur besser werden. Nach dem schleppenden, überaus peinlichen Start der Impfkampagne in Deutschland, angesichts der zuvor viel zu wenig bestellten Impfdosen tauchte am Wochenende ein bisschen Licht am Ende des Tunnels auf. Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz weckte bei einem öffentlichen Auftritt am Sonntag Hoffnung: „Wir müssen jede Woche Millionen impfen, im

...