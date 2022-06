So ein gut organisierter Urnengang wie die Stichwahl am Sonntag in Kolumbien verdient Anerkennung. Innerhalb einer Stunde lagen die Ergebnisse der Schnellauszählung vor. Die Sieger heißen Gustavo Petro und Francia Marquez (50,4 Prozent). Der Ex-Guerillero und die afrokolumbianische Umweltaktivistin haben damit einen historischen Sieg für die kolumbianische Linke eingefahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aufgaben, die auf die beiden warten, sind enorm: Rund 19,6 Millionen Menschen der 50 Millionen Kolumbianerinnen und Kolumbianer gelten als arm. Besonders an der Pazifikküste und in den von der Gewalt und Armut betroffenen Unruheprovinzen sammelten die Sieger die Stimmen ein. Dort erwarten die Menschen nun Investitionen in die Infrastruktur, die Bildung, Kampf gegen die organisierte Kriminalität und Korruption, Schutz vor Gewalt für Menschenrechtler und Aktivisten. Die junge Generation erwartet eine neue Perspektive und ein friedlicheres Land.

Das Land wird nun von einem Sozialisten regiert, der den „Kapitalismus weiterentwickeln“ will, und von einer Aktivistin, die den Neoliberalismus die Rote Karte zeigt. Ein sozialistisch regiertes Kolumbien war aber eben immer das Ziel der Guerilla, warum und gegen wen also weiterkämpfen? Für Petro und Marquez ist diese Situation deswegen eine einmalige, historische Chance. Sie müssen nun ein überzeugendes Friedensangebot vorlegen und Friedensgespräche organisieren. Gelingt Petro das, wäre das für das Land eine einmalige Chance aus dem ewigen Teufelskreis der Gewalt herauszukommen – und für ihn persönlich die Chance, wie Santos in die Geschichtsbücher zu gelangen.