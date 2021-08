Zuletzt sind die Menschen vor 50 Jahren so wenig geflogen wie im ersten Halbjahr 2021. Der Luftverkehr steckt nach wie vor tief in der Krise. Man sollte sich von vollen Flughäfen und zum Teil voll besetzten Lufthansa-Jumbos auf dem Flug nach Mallorca in diesen Tagen nicht täuschen lassen. Realistischer wird das Bild, wenn die Haupt-Urlaubszeit vorüber ist. Dann werden die Flughäfen und die Jets wieder leerer werden.

Zwar sind Fortschritte unbestreitbar: Zunehmende Impfungen und allmählich wegfallende Reisebeschränkungen werden wieder zu mehr Buchungen führen. Aber Hemmnisse bleiben erst einmal – vor allem im Langstreckenverkehr. Reisen aus Europa in die USA sind – wenige Länder ausgenommen – bis auf weiteres nicht möglich. Auch aus Deutschland. Nur in die andere Richtung dürfen sich Reisende wieder auf den Weg auf den alten Kontinent machen. Das reicht aber bei weitem nicht, um die Jets auf der wichtigen Route über den Nordatlantik zu füllen. Noch schwieriger sieht es Richtung Asien aus. Auch der Geschäftsreiseverkehr ist längst noch nicht auf Vorkrisenniveau.

Dass schon im nächsten Jahr wieder 80 Prozent des Vorkrisen-Luftverkehrs erreicht werden kann, wie es der Verband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft vorhersagt, klingt vor diesem Hintergrund schon sehr optimistisch. Selbst wenn die Konjunktur Fahrt aufnimmt. Die Pandemie ist längst nicht überwunden, Rückschläge bei den Infektionszahlen sind nicht ausgeschlossen. Realistischer erscheint da die Prognose, dass 2025 wieder so viel geflogen wird wie vor der Krise im Jahr 2019.