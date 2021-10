Weihnachtsmarktfans haben sicher schon ein kleines Leuchten in den Augen. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause gibt es in diesem Dezember wieder Lichterglanz und Glühwein – wenn auch zum großen Teil unter strengen Hygienevorgaben, wie in Mannheim und Groß-Rohrheim, wo nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind.

Auch die Bürstädter dürfen sich freuen. Hat es die

...