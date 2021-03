Damals, vor gut einem Jahr, als die Pandemie ihren Lauf nahm, fingen auch die Deutschen an, sich zu gruseln. Es waren erschreckende Bilder von total überforderten Gesundheitssystemen, und diese Bilder waren gar nicht weit weg, sondern kamen aus den Grenzregionen unserer Nachbarländer. Klar war in der Frühphase der Pandemie nur: Das Coronavirus ist sehr gefährlich. Dennoch ermöglichte den Deutschen ein harter Lockdown im Frühjahr einen entspannten Pandemiesommer. Deutschland hat es wieder mal richtig gemacht, lobte das Ausland. Die Bevölkerung war entspannt. Es ist Pandemie? Halb so wild. Ist ja Deutschland, das Land der klugen Köpfe, der Erfinder, der Gründerinnen.

Tatsächlich entwickelte das deutsche Forscherpaar Özlem Türeci und Ugur Sahin den ersten Impfstoff. Tatsächlich zeigt eine überwiegend disziplinierte Bevölkerung, dass sie verstanden hat, worauf es in der Pandemie ankommt: Maske tragen, Abstand halten, Kontakte meiden. Dennoch hat Deutschland längst die Rolle des Klassenprimus verloren. Und ein Ende ist nicht in Sicht, daran ändern auch die Bund-Länder-Schalten im 14-Tage-Rhythmus nichts. Lange Sitzungen sind das, die die Öffentlichkeit in Atem halten, obwohl dabei mehr als Lockdown hier, Lockerung da, Ausgangssperre hier, Schulöffnung da nicht herumkommt.

Mal sind es die ewig gleichen Mahner, die sich durchsetzen (Karl Lauterbach), in diesen Tagen wohl diejenigen mit den Rufen nach mehr Freiheiten. Je nach Betroffenheit der eigenen Region wandelt sich die Meinung der politischen Entscheider, und alle zusammen treiben sie einen immer chaotischer agierenden Gesundheitsminister vor sich her.

Die Experten, die Wissenschaftlerinnen, die Erfinder sind längst weiter, doch der Politik fehlt der Mut, mit deren Konzepten das Lockdown-Einerlei zu durchbrechen. So wurde zwar Virologin Melanie Brinkmann, die am Braunschweiger Helmholtz-Institut die No-Covid-Strategie mitentwickelt hat, als Expertin angehört. Doch mit ihrem Weg, der uns vor der dritten Welle hätte bewahren sollen, konnte sie sich nicht durchsetzen. Da ist Christiane Woopen, die Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, die fordert, Geld in viele Millionen kostenlos zu verteilende Selbsttests zu stecken, statt den Lockdown der Wirtschaft zu finanzieren. Da ist der populäre Deutschrapper Smudo, der bei der Talkshow „Anne Will“ mit seiner App Luca und seinem Wissen über die Möglichkeiten der digitalen Kontaktverfolgung Kanzleramtschef Helge Braun in den Sessel sinken lässt.

Die Liste all der Experten und namhaften Forschungsinstitute lässt sich fortsetzen. In anderen Ländern werden ihre Ideen längst Wirklichkeit: China hat mit dem Mega-Lockdown die Pandemie überwunden, Südkorea hat sie mit einer guten App im Griff, Österreich öffnet mit einer umfassenden Teststrategie.

In Deutschland wird auf die Zwänge der Demokratie verwiesen, wahlweise den Datenschutz oder den Föderalismus. In Wirklichkeit aber ist die Politik in Halbherzigkeit, Mutlosigkeit und Populismus gefangen. So kommt es, dass in Düsseldorf Spaziergänger nicht stehen bleiben dürfen, dass in Hamburg Jogger ohne Maske in Parks gejagt werden, dass aber Kinder ungetestet in Klassenräumen sitzen – und alte Damen beim Friseur. Die Pandemie lässt sich mit einer reinen Lockdown-Politik nicht bewältigen.