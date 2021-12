Gutes zum Schluss

Die Tage zwischen den Jahren sind eine gute Zeit für einen Wechsel der Perspektive. Statt lauter schlechter Nachrichten können auch die positiven Entwicklungen wieder einmal in das Blickfeld rücken. Und davon gab und gibt es, wenn man genau hinschaut, einige durchaus erwähnenswerte.

Der Mangel an Fachkräften hat zum Beispiel die gute Seite, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten kein großes Problem mehr darstellen sollte.

Die geburtenstarken Jahrgänge gehen nach und nach in den Ruhestand. Das wird vor allem wegen der Finanzierung der Renten als Problem wahrgenommen. Tatsächlich bietet die demografische Entwicklung auch Chancen. Vollbeschäftigung ist kein Wunschdenken mehr.

Mit ausreichend vielen Anstrengungen in der Bildung und Qualifizierung könnte ein großer Teil der Arbeitnehmer gut bezahlte Arbeit finden. Wenn es dazu noch gelingen könnte, ausreichend ausgebildete Zuwanderer ins Land zu locken, kann der Wohlstand nicht nur gehalten, sondern auch gemehrt werden.

Auch lässt die Ampelkoalition auf eine Modernisierung des Landes hoffen. Klimaschutz, teures Tierwohl oder steigende Preise lösen bei vielen Verbrauchern zwar zurecht Sorgen vor steigenden Lebenshaltungskosten aus. Doch das Ziel ist ja eine höhere Lebensqualität mit besseren digitalen Angeboten oder eine klimafreundliche Mobilität.

Nicht zu vergessen ist dabei auch, dass die enormen Investitionen in die Umgestaltung der Wirtschaft den Unternehmen in Form von Aufträgen zugutekommen. Das nutzt am Ende dann auch wieder allen. Die Chance besteht, wenn die Gestaltung stimmt. Das muss die Ampel aber noch beweisen.

Es gibt noch viel mehr gute Nachrichten, die wahrgenommen werden sollten. Denn Stimmung ist, wie schon der Vater des Wirtschaftswunders, Ludwig Ehrhard sagte, die halbe Konjunktur.