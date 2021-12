Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Schade, dass die gute Nachricht hier von einer schlechten überschattet werden muss. Dass das Landesjazzfestival 2023 nach Mannheim kommt, könnte eine stimulierende und breitenwirksame Aufbruchstimmung für den Mannheimer Jazz und überhaupt den metropolitanischen Jazz bedeuten. Da geht der große Dank wohl an den Mannheimer Saxofonisten Olaf Schönborn. Und die Ankündigung des IG-Jazz-Vorsitzenden Martin Simon, mit der lokalen, regionalen Clubszene und möglicherweise auch der BUGA zusammenzuarbeiten, macht Hoffnung, dass aus dem Knalleffekt auch eine groovige Langzeitwirkung resultiert.

Gedämpft wird die Stimmung jedoch dadurch, dass die IG Jazz Mannheim offenbar ihre große Not damit hat, einmal im Jahr das nötige Kleingeld für die Dotierung des längst traditionellen Neuen Deutschen Jazzpreises zu bekommen – und das am florierenden Industriestandort Rhein-Neckar. Er hat sich doch immerhin den Jazz recht groß auf die Fahnen geschrieben, rühmt sich für eine große, vielfältige und hochwertige Szene, die, man kann es jährlich bei Enjoy Jazz sehen, den Kontakt zu großen Welt-Acts nicht verliert. Es wäre müßig, hier eine Aufzählung zu versuchen. Die Namen der Jazz-Exzellenz würde ohnehin niemals in diese Spalte passen.

Es geht lediglich um 11 000 Euro! Das ist die Mager-Variante. Der erst vor Jahren initiierte Kompositionspreis ist bereits bei der 15. und „vorerst“ finalen Ausgabe gekillt. Schlechte Zeichen in schlechten Zeiten, die nicht nur Jazzfans den Satz verleiden werden: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ist sie wirklich schon tot?