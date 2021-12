Nein, eine Katastrophe wie an der Ahr kann in Mannheim so nicht passieren - dies machte Mannheims Hochwasser-Experte Jürgen Hammer deutlich. Es ist aber sehr wohl mit erheblichen Schäden bei extremen Wetterlagen und hohen Pegelständen an Rhein und Neckar zu rechnen. Wenn bei Dauerregen die Flüsse voll sind und der Niederschlag nicht mehr abfließt, laufen auch bei intakten Dämmen im Hinterland

...