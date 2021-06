Gute Aussichten

Vielleicht sollten wir gerade einfach dankbar sein. Nach endlos scheinenden, bedrückenden und für viele Familien auch schmerzhaften Monaten der Pandemie sieht es so aus, als zahlten sich die Entbehrungen endlich aus. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuansteckungen ist auf unter 20 gefallen. Vor einigen Wochen schien das gänzlich unvorstellbar. Noch im Frühjahr zog Deutschland wegen zu hoher Ansteckungszahlen die Bundesnotbremse und fuhr fast komplett herunter.

Inzwischen bewegen wir uns glücklicherweise in die entgegengesetzte Richtung. Die Republik hat die Bremse nicht nur gelöst, sondern wagt sogar den vorsichtigen Tritt aufs Gaspedal: Kinder und Jugendliche kehren zurück an die Schulen und können sich endlich wieder mit ihren Freunden treffen. Auch Grillpartys in größerer Runde und gemeinsames Fußball-EM-Schauen sind nun möglich. Freibäder und Freiluftkinos öffnen und auch Lokale und Hotels dürfen wieder Gäste empfangen. Das Leben kehrt zurück. Es wurde Zeit. Auch der Sommerurlaub kann stattfinden. Ein Glück. Selten hatten wir Erholung nötiger.

Natürlich ist die Pandemie längst nicht vorbei, das Virus nicht besiegt. Das sollte uns allen klar sein. Auch die Gefahr einer Ausbreitung neuer Corona-Varianten ist keineswegs gebannt. Wir sollten daher trotz aller Erleichterung über die aktuelle Lage und die zunehmenden Lockerungen nicht in Übermut verfallen – anders als im vergangenen Sommer.

Damals glaubte die Welt, die Krise sei überstanden. Die darauffolgenden Herbst- und Wintermonate haben uns dann bitter vor Augen geführt, wie falsch wir mit unserer Einschätzung gelegen haben. Die Rückschläge waren enorm. Es folgten eine zweite und eine dritte Corona-Welle, sie brachen mit voller Wucht auf uns hernieder. Wir sollten wirklich alles dafür tun, damit uns das in diesem Herbst erspart bleibt.

Trotzdem gibt es keinen Grund, verzagt in die kommenden Monate zu blicken. Im Gegenteil. Die Impfungen kommen endlich voran. Zugegeben, es hat gedauert. Die Impfkampagne war voller Pannen und Enttäuschungen. Das ist auch für die kommenden Wochen und Monate keineswegs ausgeschlossen.

Dennoch hat inzwischen fast die Hälfte der Menschen in Deutschland eine Erstimpfung gegen das Virus erhalten. Knapp ein Viertel hat sogar den vollen Impfschutz gegen Covid-19. Damit verliert die Pandemie einen großen Teil ihres Schreckens. Vor allem Ältere und Vorbelastete mit einem besonders hohen Gesundheitsrisiko haben den Schutz bereits erhalten, ebenso wie stark gefährdete Berufsgruppen. Seit Wochenbeginn kann sich nun jeder hierzulande impfen lassen – vorausgesetzt, er erhält einen Termin und es gibt genügend Impfstoff.

Genau dies bleibt die Achillesferse in der Corona-Krise. Denn selbst wenn der neue elektronische Impfnachweis fortan verfügbar ist und den pandemischen Alltag erleichtert, und selbst wenn sich nun auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren die Biontech-Spritze gegen Covid-19 setzen lassen können – es müssen die entsprechenden Dosen verfügbar sein. Nur dann gibt es wirklichen Fortschritt. Andernfalls bleiben Nachweis-Apps oder die Freigabe von Impfstoffen für Minderjährige für viele eine eher theoretische Verbesserung. Zudem wird es weiterhin Frust bei all denjenigen geben, die gerade vergeblich versuchen, einen Impftermin zu ergattern.

