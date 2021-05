Grüner Zeitgeist

Die Grünen überholen die Union in den Umfragen – und Friedrich Merz fabuliert bei „Lanz“ im ZDF darüber, dass die CDU nicht dem Zeitgeist hinterherlaufen würde, sondern ihn prägen wolle. Der Sauerländer unterliegt damit einem fatalen Missverständnis. Gegenwärtig sieht es nicht so aus, als hätte die CDU/CSU die Strahlkraft, um die Zeitläufe bestimmen zu können, sie muss eher fürchten, dass die Zeit über sie hinweggeht.

Schwarz zu wählen ist nicht mehr „in“, der Zeitgeist weht grün. Dahinter verbirgt sich mehr als nur ein oberflächlicher neuer Lifestyle, sondern eine politische Haltung, die inzwischen viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft anspricht. Der Wandel geht tiefer. Auch deshalb stellt sich die Frage, ob die Unionsparteien überhaupt noch das Wählerreservoir haben, um jene 35 Prozent zu erreichen, die Merz bei der Bundestagswahl anpeilt. Selbst in diesen volatilen Zeiten, in denen sich schnell alles ändern kann, ist dieses Ziel ehrgeizig. Zur Erinnerung: Kanzlerin Angela Merkel, die 2017 viele Stimmen aus anderen Lagern einsammeln konnte, tritt ja nicht mehr an.

Deshalb ist es ein Fehler, wenn manche glauben, dass die Wähler Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nur deshalb sympathisch finden, weil sie jung ist oder – Hallo, Chauvis! – nett aussieht. Baerbocks Popularität fußt darauf, dass sie glaubwürdig die politische Agenda ihrer Partei vertritt. Die Tatsache, dass die Wähler Baerbock und Winfried Kretschmann – er könnte ihr Vater sein – gleichermaßen mögen, belegt, dass die Grünen generationenübergreifend attraktiv geworden sind. Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg erzielten sie erstmals in allen Altersstufen die Mehrheit. Auch Rentner wählen inzwischen grün. Und wenn Merz die alte Leier von den vielen Arbeitsplätzen anstimmt, die durch die grüne Klimaschutzpolitik gefährdet würden, hat er nicht verstanden, dass die Abkehr vom CO2 in der Wirtschaft längst begonnen hat.

Die Jobs in der Autoindustrie sind übrigens nicht deshalb gefährdet, weil ein Elektromotor weniger Teile als der Verbrenner hat, sondern weil Elon Musk den traditionellen Markt mit seinen Teslas revolutioniert hat. Diese werden aufgrund des hohen Preises außerdem eher von gestandenen Frauen und Männern und nicht von Studierenden gekauft.

Das ehrwürdige Bundesverfassungsgericht („Karlsruhe for Future“) hat den politischen Stillstand in der Koalition sogar als grundgesetzwidrig eingestuft und ihr deshalb das vermurkste Klimaschutzgesetz vor die Füße geworfen. Dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier das Urteil in den höchsten Tönen lobte, wirkte bizarr, weil er einer der größten Bremser war.

Das Versagen der Regierung beim Klimaschutz verleiht dem Höhenflug der Grünen deshalb zusätzlichen Aufwind und setzt einen Trend fort, der schon vor zwei Jahren einsetzte und in den Umfragen durch Corona jäh unterbrochen wurde.

Wer im September die Nase vorn haben mag, lässt sich angesichts der knappen Abstände allerdings schwer abschätzen. Obwohl die Grünen gegenwärtig die beliebteste Partei in Deutschland sind, meint die Hälfte der Befragten im Politbarometer, dass es besser wäre, wenn die Union mit einem Kanzler Armin Laschet die Regierung anführen würde. Offensichtlich haben viele Menschen Angst vor der eigenen Courage und setzen lieber aufs Bewährte. Die Union könnte also noch einmal davonkommen.

