Wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es im Volksmund. So könnte es auch den Grünen in Baden-Württemberg ergehen, die nach ihrem Wahlsieg im Eilverfahren den Partner für die nächsten fünf Jahre aussuchen müssen. Sie müssen sich zwischen einem Weiter so mit den Schwarzen und einer Ampelkoalition mit SPD und FDP entscheiden. Beide Varianten haben Vorteile, aber auch Nachteile für sie selbst. Das

...