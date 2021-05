Grün-Schwarz vor großen Aufgaben

Es ist eine eindringliche Botschaft, die der Alterspräsident den gewählten Volksvertretern zum Auftakt der neuen fünfjährigen Legislaturperiode bei der konstituierenden Sitzung des Landtags in Stuttgart mit auf den Weg gibt. „Zuerst gibt es das Parlament, und erst das Parlament wählt eine Regierung. Keine Regierung ohne Parlament“, sagt der 72-jährige Redner.

In Pandemiezeiten, in denen das Volk demokratische Grundrechte ausgehebelt wähnt durch erst nachträglich parlamentarisch legitimierte Regierungsbeschlüsse, ist das ein wichtiges, ein grundsätzliches Statement. Der kleine Fehler im Bild: Beim Alterspräsidenten des Landtags handelt es sich mit Winfried Kretschmann um den alten und mutmaßlich neuen Regierungschef selbst – ein Novum in der Landesgeschichte. Das Regierungsbündnis aus Grünen und CDU erlebt ebenfalls eine Neuauflage. Die Parteien wollen zusammen weitermachen – und doch vieles ganz anders machen als in den vergangenen fünf Jahren.

Pandemie, Klimawandel, rasanter technologischer Wandel, Digitalisierung, Umbruch in der Wirtschafts- und Arbeitswelt – all das erfordert neue Handlungsansätze in der Politik. Koalitionszwist, wie er in den vergangen fünf Jahren die Handlungsfähigkeit der Regierung zuweilen lähmte, soll der Vergangenheit angehören. Sicherstellen soll die Erneuerung auch zum Teil neues Spitzenpersonal. In den Landtag ist eine neue Abgeordnetengeneration eingezogen, das Plenum ist jünger und – wenn auch nur wenig – weiblicher geworden.

An der Spitze der beiden Regierungsfraktionen stehen ein 41-Jähriger und ein 33-Jähriger – so jung an Lebensjahren war Parlamentspolitik noch nie in Baden-Württemberg. Auch die Ministerriege ist verjüngt und besteht erstmals aus mehr Frauen als Männern. Dass die CDU mit drei Frauen auf fünf Ministerposten dabei eine höhere Frauenquote als die Grünen aufweisen kann, dürfte auch über Baden-Württemberg hinaus ein Novum sein.

Dem will auch der Koalitionsvertrag, mit „Erneuerungsvertrag“ überschrieben, gerecht werden. Doch der Aufbruch steht unter einem Schatten: Das Geld dürfte knapp werden in den kommenden Jahren. Auch das ein Novum für Grün-Schwarz, die in den vergangenen fünf Jahren finanziell aus dem Vollen schöpfen konnten. Wie weit sich der Zauber des Aufbruchs im Regierungsbinnenklima erhalten lässt, muss sich erst noch weisen. Und die Aufblähung des Regierungsapparates zeigt: Manche Dinge ändern sich nie.