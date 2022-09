Das Ausmaß der Trauer, die Anteilnahme am Tod von Königin Elizabeth II., ist in Großbritannien riesig. Für die allermeisten Menschen war sie die einzige Monarchin, die sie erlebt hatten. Die 96-Jährige war für viele Britinnen und Briten ein fester Bestandteil ihres Lebens, eine Art Familienmitglied. Auch wenn der überwiegende Teil der Bevölkerung sie nie persönlich getroffen hat. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass dieMenschen in den kommenden Tagen nach London kommen können, um sich von ihr zu verabschieden.

Die Zeremonien und Prozessionen, die auf den ersten Blick vielleicht altertümlich, ja überholt wirken, sind ein entscheidender Schritt, um den Übergang von einem Monarchen zum anderen zu gestalten. Denn wer denkt, dass es hier nur um einen geliebten Menschen, eine berühmte Persönlichkeit geht, die gestorben ist, irrt sich. Während sich die Welt wandelt, Premierminister und Premierministerinnen kommen und gehen, Wirtschaftskrisen zu schnellen Maßnahmen zwingen, Kriege die Welt erschüttern, steht sie für Konstanz. Sie gab und gibt Britinnen und Briten Halt und sorgt damit auch politisch und gesellschaftlich für Stabilität.

Anschaulich wurde das zuletzt während der Pandemie im Jahr 2020. Damals hielt die Queen eine Rede zu den Menschen, die bis heute unvergessen ist. „Wir bekämpfen diese Krankheit gemeinsam“, vermittelte sie damals, dass wieder bessere Zeiten kommen werden.

Bei allem Respekt für die Umstände, bei all der Trauer und dem Ringen um Kontinuität muss es aber auch Grenzen der Trauer geben. Wenn einzelne Demonstranten, weil sie sich im Rahmen der Veranstaltungen zum Gedenken der Queen kritisch über die Monarchie äußern, festgenommen werden, so geht das auf jeden Fall zu weit. Egal, wie beliebt die Queen auch war, es herrscht immer noch Meinungsfreiheit.

Ferner sind bei nüchterner Betrachtung auch manche Maßnahmen während der offiziellen Staatstrauer etwas überzogen. Dass das Parlament nicht tagen kann, sorgt für Verunsicherung in einem Land, das nach einem zähen Wahlkampf endlich wissen will, wie es angesichts explodierender Energiepreise über den Winter kommen soll. Zwar hatte die neue Premierministerin Liz Truss ein Hilfspaket ab Oktober in Aussicht gestellt, doch für die Durchsetzung bräuchte es neue rechtliche Rahmenbedingungen, und die können jetzt nicht geschaffen werden, weil die Regierungsarbeit ruht. Hier sorgt die Staatstrauer zu Ehren der Queen für Probleme und geht damit zu weit. Es ist fraglich, ob die verstorbene Königin Elizabeth II. das gewollt hätte.