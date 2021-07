Mannheim lässt die Schranke herab. Vom 25. August an bleibt in der Fressgasse die Durchfahrt über die Breite Straße ein Jahr lang geschlossen. Es folgen Veränderungen in der Markt- und in der Kunststraße, allesamt mit dem Ziel, den Menschen in der Innenstadt den Vorrang vor Autos zu geben. Das ist, man darf und muss es so deutlich sagen, der maximale Stresstest – dafür, ob aus grauer Theorie

...