  Glücksgriff Eichner

In den vergangenen Jahren gab es beim Karlsruher SC neben dem Wildparkstadion viel zu viele andere Baustellen. Die Unruhen in der Vereinsspitze gehörten quasi zum Alltag, genauso die chronischen Finanzprobleme. Entsprechend schwierig gestalteten sich die sportlichen Planungen. Doch jetzt hat der badische Zweitligist wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden – und der Aufschwung ist ganz eng mit Christian Eichner verbunden.

Dank des Trainers ist der KSC das Team der Stunde. Von sechs Spielen im Jahr 2021 wurden fünf gewonnen. Als Belohnung steht der frühere Erstligist auf Tabellenplatz fünf, mit nur vier Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.

Ex-Profi Eichner, der den Club in- und auswendig kennt, hat es geschafft, mit wenig Geld eine Mannschaft aufzubauen, die durch den Last-Minute-Klassenerhalt der Vorsaison eine enorme mentale Widerstandsfähigkeit entwickelt hat. Das gezielt verstärkte Team funktioniert hervorragend und weiß genau, was es kann. Die Karlsruher sind die Standardkönige des Unterhauses – bereits 14 Mal jubelten sie nach einem ruhenden Ball.

Der Spielercoach Eichner, zu dessen Stärken sein Einfühlungsvermögen zählt, hat dem Verein seine DNA wiedergegeben. Konsequent versucht er, Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum heranzuführen. Doch auch die etablierten Profis wie Glücksgriff Jerôme Gondorf vertrauen seinem Plan. Das trägt Früchte – auch bei den Personalplanungen. Stammtorhüter Marius Gersbeck verlängerte gerade seinen Vertrag, mit Kevin Wimmer konnte ein namhafter Profi an den Wildpark gelotst werden.

Doch Eichner bleibt trotz 14 Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz seiner Linie treu. Das Wort „Aufstieg“ ist für den 38-Jährigen, der nach seiner Amtsübernahme vor genau einem Jahr große Startschwierigkeiten gemeistert hat, immer noch tabu – und dieser Realismus tut dem KSC trotz des Höhenflugs richtig gut.