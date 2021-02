  Glück gehabt

In einer eher ungewohnten Rolle hat sich Bürgermeister Gottfried Störmer in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses wiedergefunden: in der des Machers und Antreibers. Bislang als Verwaltungschef mit ruhiger – von manchen als zu ruhig empfundener – Hand wahrgenommen, sahen sich die Parlamentarier in zwei geplanten Vorhaben auf einmal unter Druck gesetzt: beim Projekt eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße und dem Neubau einer Kindertagesstätte in der Siedlerstraße. In beiden Fällen hat sich die Verwaltung einer Argumentation der Alternativlosigkeit befleißigt, die in demokratischen Prozessen grundsätzlich deplatziert wirkt. Der Hinweis, Lampertheim werde sich mangels Grundstücken künftig verstärkt in die Höhe entwickeln müssen, bedarf des parlamentarischen Nachvollzugs. Wie in der Poststraße zu sehen, mag die Begründung evident sein, verdient in der Umsetzung aber allerhöchste Sensibilität und deshalb einen angemessen parlamentarischen Diskurs.

AdUnit urban-intext1

Und sollte es in Lampertheim tatsächlich keine Flächen mehr für den Neubau von Betreuungseinrichtungen geben, hätte dies frühzeitiger signalisiert werden müssen. Besonders die Kritik des Ausschussvorsitzenden Fritz Röhrenbeck war vor diesem Hintergrund bemerkenswert, verwies sie doch auf ein strukturelles Kommunikationsdefizit zwischen Politik und Verwaltung – wo immer es auch zu verorten ist. Wobei Röhrenbecks Kritik durchaus auf den früheren Sozialdezernenten und Vorsitzenden der Stadtentwicklungsgesellschaft SEL, Jens Klingler (SPD), zielte, was der Liberale auf Nachfrage denn auch bestätigt. Konsequent weitergedacht, hätte die Verwaltung am Dienstagabend den Offenbarungseid leisten müssen, wäre der juristische Streit um das Grundstück für eine neue Kindertagesstätte nicht zu ihren Gunsten ausgegangen. Dann nämlich hätte sie, weil sie alternative Grundstücke als ungeeignet ausgeschlossen hat, keinen Neubau mehr realisieren können. Dies hätte die Parlamentarier erst recht in Zugzwang gebracht. Diesbezüglich war Röhrenbecks Kritik nicht nur bemerkenswert, sondern im höchsten Grade auch berechtigt.