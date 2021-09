Manchmal weiß man nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll. Denn was Gianni Infantino da ständig an neuen Ideen einbringt, ist im Grunde genommen ja vor allem eines: urkomisch. Weil es absurder kaum noch geht. Das Problem daran: Der Präsident des Fußball-Weltverbandes scherzt nicht, sondern meint es meistens ernst, was er da vorschlägt. Und noch viel schlimmer: Er hält das auch noch für

...