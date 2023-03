Ein Hauch von Generalstreik weht am Montag über Deutschland. Bahnen, Busse, Flugzeuge – Verdi und die EVG legen den öffentlichen Verkehr lahm. Dass die zwei Gewerkschaften gemeinsam marschieren, um ihre Tarifforderungen in unterschiedlichen Branchen durchzusetzen, ist ungewöhnlich, aber nicht verboten. Dennoch gehen die flächendeckenden Warnstreiks schon jetzt an die Grenze des Erträglichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Strategie der Gewerkschaften ist klar, sie wollen ihre Forderungen mit der Brechstange durchsetzen und setzen darauf, dass die Arbeitgeber schnell einknicken. Bisher haben Bund und Kommunen beim Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst eher auf Zeit gespielt. Ob sich das durchhalten lässt, muss sich zeigen.

Der Druck, den die Gewerkschaften aufbauen, ist aber auch für sie selbst nicht ohne Risiko. Gegenwärtig stoßen die Arbeitnehmervertreter mit ihren hohen Tarifforderungen in allen Branchen in der öffentlichen Meinung eher auf Verständnis. Und dass ihre Mitglieder besonders motiviert und deshalb auch streikwillig sind, steht ebenfalls außer Frage. Die Inflation frisst unser aller Löhne auf. Da haben die Arbeitgeber mit Maßhalteappellen einen schweren Stand.

Das gilt im öffentlichen Dienst besonders. Warum sollen der Erzieher oder die Busfahrerin einen schlechteren Abschluss hinnehmen als die Beschäftigten in der Metall- oder Chemieindustrie, die viel mehr verdienen und bei den jüngsten Tarifabschlüssen groß abgesahnt haben? Auch der Hinweis auf leere Kassen ist wenig hilfreich. Denn der Staat gibt ja das Geld gegenwärtig mit vollen Händen aus und subventioniert die Privatwirtschaft mit Milliardenbeträgen.

Die Stimmung würde aber kippen, wenn die Gewerkschaften die Pendler und Reisenden länger in Geiselhaft nähmen. Ein Mindestmaß an Mobilität muss auch in Streikzeiten gewährleistet werden. Auch da heiligt der Zweck nicht alle Mittel.