Mannheim hat einen neuen Stadtteil, also muss auch eine neue Stadtbahn her: Für die einen mag das eine Selbstverständlichkeit sein, für manche wegen der anstehenden Bauarbeiten womöglich sogar ein Ärgernis. Doch das sind nur zwei Sichtweisen. Eine andere lautet: Dass mitten in der vermutlich größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg die Planungen für eine neue Straßenbahn-Linie in der Stadt fortgesetzt und realisiert werden, ist ein gewaltiger Erfolg.

Mit Blick auf das gesamte „Konversionsnetz Mannheim“, das ebenfalls größtenteils durch Bund und Land finanziert wird, und dessen Förderung der RNV zufolge gesichert ist, könnte man sogar von einer kleinen Sensation sprechen: Immerhin sollen hier rund 140 Millionen Euro in den Ausbau des Stadtbahn-Netzes investiert werden – inklusive einer neuen Linie von Norden nach Süden, wichtigen Kapazitätserweiterungen und barrierefreien Haltstellen. Und das in einer Zeit, in der die konkreten finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf die öffentlichen Haushalte für die meisten noch gar nicht richtig absehbar sind.

Das ist gleichzeitig auch ein klares Signal, dass Bund, Land und Stadt es ernst meinen mit der Verkehrswende und den angestrebten Klimazielen – die anders auch gar nicht erreichbar wären.

Die neue Stadtbahn-Linie auf Franklin ist jedoch nur ein Teil davon. Die bereits verkehrenden Elektrobusse und der elektrisch betriebene Shuttle-Service, der auf Zuruf bis fast an die Haustür kommt, sind ein weiterer – ebenso wie die autonomen, also fahrerlosen Busse, die ab Ende des Jahres versuchsweise in Mannheims jüngstem Stadtteil unterwegs sein sollen.

Manches, vielleicht sogar vieles, mag bei diesen Vorhaben noch nicht rund laufen. Doch wer auf der Suche nach einer klimagerechten und dennoch halbwegs uneingeschränkten Mobilität der Zukunft ist, muss etwas wagen. Und welche Stadt wäre geeigneter dafür, als die, in der mit der Erfindung des Autos und des Ur-Fahrrads schon mal Verkehrswenden eingeleitet worden sind?