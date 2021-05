Gewalt gegen Kinder darf kein Tabuthema sein

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Jeden Tag werden Kinder gedemütigt, misshandelt, missbraucht bis hin zum Mord. Immer wieder muss das Jugendamt einschreiten, weil Kinder in ihren Familien nicht mehr sicher sind. Die Coronakrise hat die Lage weiter angespannt, viele Familien sind am Limit, die Spannung ist groß und entlädt sich bei den Schwächsten. Die aber schweigen. Weil sie das Schreckliche nicht in Worte fassen können, aus Scham und Angst.

Besonders schwer wiegt der sexuelle Missbrauch von Kindern, fast 15 000 Fälle zählt die Polizeiliche Kriminalstatistik für 2020. Alarmierend ist auch das Ausmaß, das Verbreitung, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften angenommen haben. Laut Bundeskriminalamt waren es im vergangenen Jahr rund 19 000 Fälle - 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Hauptproblem ist, dass sich die Täter in der Anonymität des Internets sicher fühlen. Nur manchmal gelingt es den Ermittlern, ihnen auf die Spur zu kommen, so wie jetzt bei der Aushebung einer der weltweit größten kinderpornografischen Darknet-Plattformen.

Die Statistik spiegelt allerdings nur einen Teil der Realität wider. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt für Deutschland, dass es in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder gibt, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Die Täter sitzen in vielen Fällen mit am Frühstückstisch. Das will natürlich niemand hören. Auch im Sport ist sexuelle Gewalt noch immer ein Tabuthema, zahlreiche Täter werden von den Vereinen geschützt, während Anlaufstellen für Betroffene fehlen. Die Aufarbeitung, auch in Institutionen wie der Kirche, verläuft schleppend, weil das Bewusstsein für das Unrecht und schwere Leid, das den Kindern zugefügt wird, oft fehlt.

Wie sehr die Kinder aus dem Blick geraten, illustriert der Fall des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Christoph Metzelder. Der hatte in der vergangenen Woche vor Gericht ein Teilgeständnis abgelegt und die Verbreitung kinderpornografischer Dateien eingeräumt. Die Düsseldorfer Richterin hatte ihm dafür „echte Reue“ attestiert. Das mag sein, aber was ist das angesichts des lebenslangen Traumas für die Kinder.

