Gesagt ist gesagt

Jetzt ist das Geschrei groß. „Um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“ So hat US-Präsident Joe Biden es in seiner Rede über den russischen Machthaber Wladimir Putin formuliert. Es ist ein Ausrutscher aus tiefstem Herzen. So ist Biden manchmal. Ein Redenschreiber wäre gefeuert worden. Der Satz hat, je nach Weltanschauung, einen Aufschrei ausgelöst. Oder stille Zustimmung. Aufgeschrien haben jene, die einen Aufruf Bidens zur zügigen Entmachtung Putins gehört haben wollen. Kopfnicken bei denen, die den Weltfriedenvergifter im Kreml spätestens seit den Horrorbildern von Mariupol tatsächlich zur Hölle wünschen. Für beide Szenarien spricht derzeit (leider) gar nichts. Tatsache ist: Biden will keinen „regime change“, jedenfalls keinen von außen angeleierten. Sein katholisch-stoßgebetsartiger Wunsch war eine Mischung aus Anflehen himmlischer Mächte. Und Ermutigung des russischen Volkes, seinen mörderischen Anführer abzusetzen. Das kann man unbedacht, ja töricht nennen. Putin ist ob des militärischen Reinfalls in der Ukraine waidwund. Eskalatorische Retourkutschen sind nicht auszuschließen. Darum die verschlimmbessernden Versuche des Weißen Hauses, den Worten des Präsidenten einen weniger invasiven Spin zu geben. Die kostenlose Propaganda für Putin (Sieh her, Mütterchen Russland: Uncle Sam wünscht mich nach Sibirien) hat das nicht entkräftet. Sie lenkt von der dringlichsten Frage ab: Wie kann das Morden Russlands gestoppt werden? Tatsache bleibt: Mit Putin an der Spitze Russlands wird es für Europa keine friedliche Koexistenz geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1