Genug ist genug

Als Revoluzzer war Gary Neville bisher nicht bekannt. Zu seinen Zeiten als Profi verrichtete er unter Trainer Alex Ferguson unprätentiös und sehr erfolgreich seinen Dienst auf der rechten Abwehrseite von Manchester United, mittlerweile arbeitet der 46-Jährige als TV-Experte im englischen Fernsehen. Angesprochen auf die Pläne zu einer europäischen Super League, an der sich auch sein ehemaliger Verein beteiligen will, verlor Neville am Sonntagabend völlig die Fassung – und forderte radikale Konsequenzen. Er sei „empört, total empört“, schimpfte der Brite in einem denkwürdigen Wutanfall vor laufender Kamera. „Das ist ein krimineller Akt gegen die Fans. Das ist eine Schande. Das ist reine Geldgier.“ Allen beteiligten englischen Vereinen sollten sofort alle Punkte in der Liga abgezogen werden. Der Tenor: Genug ist einfach genug.

AdUnit urban-intext1

Das Echo auf die erstmals konkreten Pläne von zwölf Clubs für eine geschlossene Superliga als verheerend zu bezeichnen, wäre eine sanfte Untertreibung. Auch wenn man Kummer gewohnt ist, wenn es um die Auswüchse des modernen Fußballgeschäfts geht: So viel Entsetzen war noch nie.

Die erschütterten Reaktionen sind nachvollziehbar. Sollten die Pläne umgesetzt werden, wäre das ein Dammbruch, der den europäischen Spitzenfußball verändern würde. Das finale Eingeständnis, dass es schon lange nicht mehr um die Werte des Sports geht, sondern nur noch darum, so viel Geld wie möglich aus ihm zu ziehen. Der Fußball würde endgültig von gierigen Turbokapitalisten gekidnappt.

Dass jetzt ausgerechnet die UEFA den Abweichlern aus England, Italien und Spanien mit drakonischen Konsequenzen droht, entbehrt allerdings nicht einer gewissen Komik. Denn der europäische Verband hat mit seinem am Montag beschlossenen Konzept zur Reform der Champions League einen ähnlichen Weg wie die Super League eingeschlagen: mehr Garantieeinnahmen und zwei Freilose für die ohnehin wirtschaftsstärksten Vereine, viel mehr sportlich wertlose Partien, ein Angriff auf den Wettbewerb in den nationalen Ligen. Superliga oder reformierte Champions League? Das ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera.

AdUnit urban-intext2

So löblich es auch ist, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund sich einer Teilnahme an dem Superliga-Irrsinn wohl verweigern wollen: Es ist an der Zeit, dass die Fans auf breiter Front Widerstand gegen diese katastrophalen Entwicklungen leisten. Es braucht eine Abstimmung mit den Füßen – und der Fernbedienung. Wenn Wettbewerbe wie die Superliga oder die aufgeblähte Champions League auf kein Interesse treffen, kann man damit auch nicht mehr so unanständig viel Geld verdienen. Das wäre ganz im Sinne von Gary Neville.