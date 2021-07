Ganz und gar nicht stark

Europas rechte Parteien hegen diesen Traum von einer vereinigten und starken Kraft im Europäischen Parlament. Von da aus, so spekulieren sie, könnten sie die Union aufmischen, den Superstaat stoppen. Die Allianz ist neu, aber deshalb nicht erfolgversprechender als frühere Versuche. Schon bei der Abfassung des Textes tat man sich schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden, der dann immer noch weiter verkleinert werden musste. Auch bei den vorangegangenen Versuchen stellte sich wieder und wieder heraus, dass sich diejenigen, die den Nationalismus auf die Fahnen geschrieben haben, mit europäischer Integration schwer tun.

Es sind nicht nur Themen wie die Beziehungen zu Russland oder der Umgang mit Migranten, die – je nach Herkunft – die Gruppierungen entzweien. Und so weht den Gründern bereits wieder der Wind ins Gesicht. Der Italiener Matteo Salvini muss sich Vorwürfe anhören, zu Hause eine eher bürgerliche Koalition als Minister mitzutragen. Die österreichische FPÖ ist seit dem Ibiza-Skandal ohnehin bis zur Unkenntlichkeit geschwächt. Die polnische PiS lässt an dem russischen Präsidenten kein gutes Haar und fordert eine starke gemeinsame Verteidigungspolitik im Rahmen der Union, was wiederum bei anderen Rechten auf Widerstand stößt.

Das sind keine Meinungsunterschiede, sondern Welten, die trennen. Dass die deutsche AfD nicht einmal gefragt wurde, ob sie in dem Bündnis dabei sein will, spricht Bände. Die rechten Parteien in Europa grenzen die Rechte in Deutschland aus. Der Rest schafft es gerade mal, sich auf Homophobie und ein abstruses Bild des europäischen „Superstaates“ zu verständigen, von dem in Brüssel ohnehin keiner redet – zumindest jetzt nicht. Und gleichzeitig entschärft man eigene frühere Aussagen, weil es gerade viel Geld gibt. Wirklich überzeugend ist das alles nicht.