  Für neuen Wertmaßstab

Die veränderte Konzeption dient nicht etwa dem Ziel, die kritischen Stimmen zum geplanten Photovoltaik-Projekt im Lampertheimer Bruch zu beschwichtigen. Vielmehr folgt Energieried der Logik der Ökonomie. Mit der Entscheidung, ein Grundstück abzugeben und nur das östlich der Bahnlinie gelegene zu bebauen, erfüllt der Versorger zusätzliche Kriterien, um in den Genuss einer höheren Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu kommen. Eine Aussicht, die laut Prokurist Stefan Fella angesichts der Konkurrenz auf dem Solarmarkt allenfalls bei 50 Prozent liegt – ohne die sich das Projekt aber von vornherein gar nicht rechnen würde.

Dass Energieried eine Fläche aufgibt, um die zweite komplett nutzen zu können, kommt den Interessen der Landwirtschaft entgegen. Bauern wie Naturschützer bleiben freilich skeptisch. Denn die Nutzung der Solarenergie hat auch in diesem Fall ihren Preis, der sich am Verlust einer Ackerfläche und des Lebensraums von Arten bemisst. Vor diesem Hintergrund ist das Photovoltaik-Projekt nur als Vorstufe für weiterentwickelte Formen der Energiegewinnung anzusehen. Der Schutz von Ackerflächen ließe sich indes glaubwürdiger einfordern, bemäße sich ihr Wert ebenso nicht nur an wirtschaftlichen Faktoren, sondern ließe sich mit einer konsequent naturnahen Behandlung rechtfertigen.