Freifahrtschein für Putin

Wenn der Wahlkampf ohne Inhalte auskommt und die Wahl intransparent abläuft, dann sind es absurde Details, die zählen in Russland. Ein Beispiel: Die Uhr des Präsidenten zeigte im Datumsfenster eine 10 an und keine 17, als er sich beim Abstimmen filmen ließ. Dabei hat Wladimir Putin doch am 17. September online abgestimmt. Und wie konnte er überhaupt online abstimmen, wenn dafür doch eigentlich ein Mobiltelefon nötig sei? Putin behauptet doch stets, er habe gar keines.

Für Russland ist das eine typische Diskussion, weil sie das vollkommene Misstrauen der Menschen ihrer Regierungselite gegenüber zeigt. Sie glauben ihr wenig, und doch fügt sich die Mehrheit in die bestehenden Verhältnisse, weil eine Änderung viel von ihnen abverlangt. Nach der Duma-Wahl dürften die Repressionen zunehmen. Vor allem das Internet gehört in den Augen der Herrschenden stärker kontrolliert. An den Wahltagen ging es genau darum. Unter Androhen von Strafverfahren knickten selbst Internetriesen wie Google und Apple vor Russlands Regime ein. Dabei ging es um simple Wahlempfehlungen, die sie gelöscht haben, um Listen des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny zum Beispiel.

Alles, was der Kreml nicht unter Kontrolle hat, wird verbannt, als vom Westen gesteuert gebrandmarkt, mit Strafverfahren belegt. Aus der Spirale von Unterdrückungsmechanismen kommt „die Macht“ kaum mehr heraus. Die Bevölkerung zieht sich zermürbt oder apathisch zurück und gibt dem Kreml dadurch einen Freifahrtschein.