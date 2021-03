  Frei von Emotionen

Das haben sie sich in Dortmund ganz anders vorgestellt. Statt mal wieder mit echten Titelchancen zum Bundesliga-Gipfel nach München zu fahren, kam dem BVB am Samstagabend nur die Rolle des potenziellen Steigbügelhalters zu. Von einem westfälischen Coup beim FC Bayern hätte ein anderer Rivale profitiert: RB Leipzig, in dieser Saison der letzte ernsthafte Herausforderer des Rekordmeisters. Die Dortmunder kämpfen mit ganz anderen Problemen als dem Titelrennen: Nach einer weithin verkorksten Spielzeit muss sich der BVB irgendwie noch auf Platz vier retten. Ohne die Champions League droht ein Ausverkauf.

AdUnit urban-intext1

Dass der Kampf um die Schale, der so eng wie seit Jahren nicht mehr werden könnte, die Massen dennoch kaltlässt, hat Gründe. Leipzig ist eben kein Verein mit Herz und Seele, mit dem der neutrale Beobachter mitfiebern kann. In der Hoffnung, dass die langweilige bayerische Dominanz endlich unterbrochen wird. RB bleibt – und damit soll nicht die exzellente sportliche Arbeit vor Ort in Abrede gestellt werden – in erster Linie das Werbeinstrument eines österreichischen Getränkemoguls. Ein Meister RB Leipzig, das würde irgendwie zu dieser gefühlsarmen Corona-Saison ohne Fans passen.

Favorit auf den Titel bleibt aber der FC Bayern, erst recht nach dem 4:2 gegen den BVB, der sich zuletzt ein wenig im Aufwind befand. Aber auch im Topspiel zeigte sich, wie angreifbar der Rekordmeister wirkt. 13 Mal mussten die Münchner in 24 Liga-Spielen einen Rückstand aufholen, gegen Dortmund sogar ein 0:2. Die Abwehr hat bereits 34 Gegentreffer zugelassen, mehr als zum Beispiel Werder Bremen.

Die Verwerfungen der Pandemie, zum Beispiel durch das späte Champions-League-Finalturnier im August, hallen bei den Bayern also durchaus nach. Gemessen daran haben die potenziellen Herausforderer aus der komplizierten Ausgangslage der Münchner viel zu wenig gemacht – allen voran Borussia Dortmund.