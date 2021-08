Kaum war der jährliche „Pride Month“ der Schwulen- und Lesbenbewegung im Juni vorbei, da hatten zahlreiche Unternehmen die Regenbogen-Flaggen direkt wieder aus ihrem öffentlichen Auftritt entfernt. Bei Facebook und Instagram, selbst auf Zügen oder Flugzeugen hatten Arbeitgeber gezeigt, dass bei ihnen jeder willkommen sein soll. Pinkwashing nennt man das, wenn sich Firmen mit solchen Symbolen als moderne Arbeitgeber präsentieren wollen.

Wie weit es mit Diversität, Vielfalt oder Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Realität bestellt ist, zeigt ein Blick ins Top-Management der großen Konzerne. Selbst im Deutschland des Jahres 2021 gibt es noch etliche reine Männerriegen. Frauen? Fehlanzeige. Sogar unter den 30 größten und damit gesellschaftlich besonders relevanten börsennotierten Unternehmen gibt es sie noch, die geschlossenen Männerclubs, beim Maschinenbauer MTU etwa ist das der Fall.

Die Arbeitgeber argumentieren, ohne geeignete Kandidatinnen könnten sie keine Frauen in Führungspositionen bringen. Das stimmt natürlich. Allerdings zeugt das Argument von einer erschreckend passiven Auffassung von der gerade noch beschworenen Diversität. Motto: Kann man halt nichts machen, wenn die Frauen nicht wollen.

Dabei blenden die Unternehmen ihre eigene Verantwortung aus: Warum suchen und fördern sie nicht längst systematisch Talente im eigenen Haus, um geeigneten Nachwuchs für die Top-Positionen im Management zu gewinnen? Oder überdenken die eigenen Strukturen? Häufig verhindert es schon die herrschende Unternehmenskultur, dass es Frauen weit bringen können. Eine Schwangerschaft oder sogar eine längere Eltern-Auszeit bedeutet für Managerinnen nicht selten den Karriereknick. Das muss nicht sein.

Bei der früheren Siemens-Personalvorständin Janina Kugel etwa war von 18 bis 21 Uhr „Familienkernzeit“ – erst danach las sie wieder E-Mails. Wo ein Wille ist, die Diversität auch in höchsten Führungspositionen zu fördern, da ist auch ein Weg.

Doch in der breiten Masse der deutschen Unternehmen scheint dieser Wille noch zu fehlen. Leider. Offenbar ist die Veränderung hier nur mit Zwang zu erreichen, wie er jetzt vom zweiten Führungspositionengesetz mit einer Mindestbeteiligung von Frauen in Unternehmensvorständen ausgeht. Auch wenn die Arbeitgeber hier von einem „verfassungsrechtlich fragwürdigen Eingriff“ reden – wer es bis heute nicht geschafft hat, auch nur eine Frau ganz an die Spitze zu bringen, der macht etwas falsch. Oder will schlichtweg nicht.

Die Verschärfung des Gesetzes ist die logische Schlussfolgerung des Ursprungstextes aus dem Jahr 2015: Dieses forderte mindestens 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten zahlreicher großer Unternehmen. Mit Erfolg. Die Quote für Aufsichtsratsposten hat den Frauenanteil innerhalb von fünf Jahren von 27 auf 36 Prozent steigen lassen.

Daher ist zu erwarten, dass auch die neue Mindestbeteiligung von Frauen endlich zu Fortschritten führen wird. Allein die Ankündigung durch die große Koalition im November 2020 hat viel bewirkt. Innerhalb von nur sieben Monaten sind bei etlichen namhaften Unternehmen so viele Frauen in Spitzenpositionen gekommen wie in den fünf Jahren zuvor. Der Druck zur Veränderung wirkt – und das ist gut so.

