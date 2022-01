Alle Geimpften und Genesenen müssten sich etwa in Restaurants, Museen, Kosmetikstudios sowie im Luisenpark nicht mehr testen lassen. Das Carl-Benz-Stadion und die SAP Arena dürften bis zur Hälfte gefüllt sein. Die Sperrstunde um 22.30 Uhr fiele weg – all das hätte ab diesem Mittwoch nach bisherigem Recht wieder so sein sollen. Doch just da ändert die Landesregierung ihre Corona-Verordnung und

...