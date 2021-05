Fehlende Fachkräfte bei der Fußball-Nationalmannschaft

Mannheim. Joachim Löw saß am Samstag im Freiburger Stadion. Und dort sah er einen Mann, der aus der Sicht eines deutschen Bundestrainers einen falschen Pass hat: Robert Lewandowski, für den der Begriff Torjäger gefühlt vor langer Zeit erfunden wurde. Der Pole trifft und trifft und trifft in der Bundesliga. Genauso wie Erling Haaland, André Silva, Wout Weghorst und Andrej Kramaric. Das Problem: Keinen von ihnen darf für Deutschland spielen, weshalb es nicht verwundert, dass die mangelhafte Chancenverwertung für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einem Ärgernis geworden ist und sich plötzlich sogar der lange Zeit unberücksichtigte Kevin Volland im EM-Kader wiederfindet. Es fehlt schlichtweg eine hochkarätige Fachkraft in vorderster Front. Aber eben nicht nur dort. Das Problem ist umfassend, ja grundsätzlich: All diese Edeltechniker können wunderbar kicken, aber es hapert bei der Spezialisierung.

Denn neben einem echten Stürmer wird ebenso ein klassischer Sechser vermisst. Einer der abräumt, Bälle erobert, Räume schließt. All das gehört nicht zu den Kernkompetenzen von Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Erst recht bietet keiner aus diesem Quartett diese Qualitäten als Gesamtpaket an – und dennoch hegt jeder dieser Profis zu recht Stammplatzambitionen. Wer will schon auf Kimmich und Goretzka verzichten, die den FC Bayern von Titel zu Titel führten? Nur muss dieser Gündogan nach seiner überragenden Saison bei Manchester City doch auch spielen, oder? Genauso wie Kroos, der bei Real Madrid glänzt. Und wohin eigentlich mit Thomas Müller? Löw stehen fünf Topspieler für vermutlich nur drei Plätze im Mittelfeldzentrum zur Verfügung. Das ist ein Luxusproblem, keine Frage, aber es verdeutlich ebenso das Ungleichgewicht in der Ausbildung.

Improvisation gefragt

Denn neben einem Sechser und einem Neuner werden auch noch Außenverteidiger auf Topniveau vermisst. Entscheidet sich Löw für eine Dreikette, lässt sich das auf der linken Seite mit dem offensivstarken Robin Gosens noch kaschieren. In einer Viererkette mit Defensivaufgaben möchte man ihn aber lieber nicht gegen Frankreich sehen. Und ob Günter die Klasse hat? Fraglich. Zudem fehlt auf der rechten Seite ein Mann, der höheren Ansprüchen gerecht wird. Es sei denn, Löw entscheidet sich dafür, Kimmich dorthin zu versetzen.

Kurzum: Der Trainer muss improvisieren. So wie bei der WM 2014, als der Innenverteidiger Benedikt Höwedes hinten links aushalf. Dass Löw zu Pragmatismus in der Lage ist, macht Hoffnung. Ebenso wie die Arbeit zweier Trainer-Kollegen. Von Hansi Flick bekommt Löw einen starken Bayern-Block, dank Thomas Tuchel ist Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung – noch so eine DFB-Problemzone – wieder Stammkraft beim FC Chelsea. Dort wurde Kai Havertz übrigens in den Sturm versetzt. Das macht aus ihm zwar keinen Lewandowski, erweitert kurzfristig aber die Möglichkeiten. Perspektivisch gesehen darf es aber nicht der Anspruch des DFB sein, mit Verlegenheitslösungen zu einem Turnier zu fahren.

