Saarland, Schleswig-Holstein, NRW und jetzt auch noch Niedersachsen – seit die FDP in der Ampel mitregiert, verliert sie bei Landtagswahlen teilweise dramatisch an Zuspruch. In Niedersachsen haben die Liberalen nicht einmal den Einzug ins Parlament geschafft und in den anderen drei Bundesländern sitzen sie nur in der Opposition. Selbst als Mehrheitsbeschafferin spielt die FDP zumindest auf Landeseben keine Rolle mehr. Vielleicht verflucht sich FDP-Chef Christian Lindner deshalb inzwischen dafür, dass er als Preis für den Eintritt in die Koalition auf den Posten des Finanzministers bestand. In Krisenzeiten ist das der undankbarste Job, den es in der Bundesregierung nach dem Amt des Kanzlers gibt.

Dass die traditionelle Klientel der FDP mit der Ampel fremdeln würde, ist allerdings keine große Sensation. Auch zum Selbstmitleid besteht kein Grund. Die größten Kompromisse mussten in der Koalition bisher die Grünen eingehen. Sie machten aber aus der Not eine Tugend und bewiesen damit, dass eben in der Politik nicht die Parteiprogrammatik, sondern die Wirklichkeit das Maß der Dinge ist. Mit diesem Kurs haben die Grünen zwar bei den Traditionalisten in der Partei Federn lassen müssen, andererseits aber bei Wählern Stimmen geholt, denen die Grünen früher womöglich zu verträumt waren. Die FDP dagegen hat mit ihrem Mantra vom Primat der Schuldenbremse bewiesen, wie unflexibel sie ist.

Das kommt bei der breiten Wählerschaft nicht an, dafür erhält die FDP bei den Abstimmungen laufend die Quittung, weil am Ende nur der harte – und zu kleine – Kern bei der Stange bleibt. Die FDP muss sich in der Krise deshalb neu erfinden. Eine Fundamentalopposition in der Ampel wäre allerdings die falsche Strategie.