FC Bayern wildert bei RB Leipzig

Es begann mit Kalle Del’Haye und Lothar Matthäus. Das Prinzip,die stärksten Konkurrenten zu schwächen, in dem man deren beste Spieler abwirbt, hat beim FC Bayern eine lange Tradition. Anfang der 80er Jahre wilderten die Münchner in Mönchengladbach, später beim 1. FC Köln (Jürgen Kohler), Werder Bremen (Claudio Pizarro, Miroslav Klose), dem VfB Stuttgart (Giovane Elber, Mario Gomez) oder Borussia Dortmund (Robert Lewandowski, Mario Götze). Diese Strategie ist natürlich hochproblematisch für die Bundesliga. Wenn der wirtschaftlich überlegene und sportlich enteilte Branchenführer die nationalen Herausforderer systematisch schwächt, sinkt die Spannung immer weiter. Zuletzt neun bayerische Meisterschaften in Serie sind direkt darauf zurückzuführen.

In dieser Saison haben sich die Münchner Vizemeister RB Leipzig als ihr bevorzugtes Jagd-Revier ausgesucht. In Trainer Julian Nagelsmann, Abwehrchef Dayot Upamecano und dem österreichischen Internationalen Marcel Sabitzer holten die Bayern drei prägende Figuren von dem Verein, der sich in den vergangenen Jahren neben Borussia Dortmund als schärfster Widersacher des Rekordmeisters etabliert hat.

Da die internationalen Top-Stars wie Lionel Messi oder Kylian Mbappé in Corona-Zeiten selbst für die reichen Münchner außer Reichweite geraten sind und Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei Auslandstransfers wie Marc Roca oder Bouna Sarr zuletzt daneben lag, geht der Transfer-Fokus nun offensichtlich wieder auf die Bundesliga. Das ist ein besorgniserregender Trend, der die Vorherrschaft der Bayern verfestigen dürfte. Noch weniger Spannung, noch weniger Attraktivität. Das System Fußball-Bundesliga ist labil geworden.

Sabitzer & Co. sollten indes auch gewarnt sein. Manchmal funktioniert es in München nicht so wie erhofft. Ihr Vorgänger Del’Haye etwa fasste an der Säbener Straße nie richtig Fuß.

