Fatale Signale

In der nordamerikanischen Football-Liga NFL ist die Sache klar geregelt. Die Trainer und Mitarbeiter der Mannschaften müssen sich gegen Corona impfen lassen, ansonsten droht ihnen die Entlassung. Die Coaches Rick Dennison und Cole Popovich flogen bereits raus. Ungeimpfte Spieler müssen zudem für ihre Verweigerungshaltung Strafen zahlen, falls durch sie im Team Corona ausbricht und deshalb Spiele ausfallen. Keine Frage: Man muss diese indirekte, vielleicht sogar erzwungene Impfpflicht nicht gut finden. Aber: Im Gegensatz zur Deutschen Fußball Liga (DFL) haben sie in der NFL die Bedeutung des Themas verstanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag traf der VfB Stuttgart zur Saisoneröffnung auf den den FC Barcelona. 25 000 Fans waren gekommen, um eine zusammengewürfelte schwäbische Auswahl zu sehen. Der Grund: Nach einigen Corona-Fällen im Team trat der Bundesligist nur mit vollständig geimpften Spielern an. So weit, so vernünftig. Aber: Aus dem Profikader standen dann nur noch acht Fußballer zur Verfügung. Acht! Das mag man kaum glauben, zumal die Sache dann so richtig grotesk wird, weil der VfB dieses Spiel mit einer großen Impfaktion im Stadion für seine Fans verband.

Gewiss: Es mag seine Gründe haben, warum es im Kader nur so wenig vollständig Geimpfte gibt. Die Stuttgarter gingen darauf nicht näher ein. Vermutlich – oder besser gesagt: hoffentlich – sind einige Profis zumindest einmal geimpft, andere waren und sind bei der EM und den Olympischen Spielen aktiv. Mehrere Spieler fehlten zudem verletzt. Doch unter dem Strich bleibt die Außenwirkung. Und da sendete der VfB ein fatales Signal.

Es verstärkt sich zunehmend das ungute Gefühl, dass im deutschen Profi-Fußball die Impfbereitschaft nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte; dass die Vorbildfunktion ignoriert wird. Denn die Stuttgarter sind ja längst kein Einzelfall. Die ersten beiden Begegnungen des Drittligisten MSV Duisburg fielen zuletzt wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft aus. Zweitligist Darmstadt 98 klagt ebenfalls über infizierte Spieler und trat in Karlsruhe mit einem Rumpfkader an. Ohnehin vergeht mittlerweile fast kein Tag mehr, an dem nicht irgendein ein Club eine Corona-Infektion vermelden muss.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei warben die Zweitligisten an diesem Spieltag auf ihren Trikotärmeln für das Impfen. Die DFL als eine der bedeutendesten deutschen Sportorganisationen gehört gar der Initiative Profisport an, die sich eine höhere Impfquote zum Ziel gemacht hat. Doch die richtige und wichtige Botschaft steht im Widerspruch zu dem, was da gerade passiert. Denn angesichts der neuesten Entwicklungen kommt die Werbe- und Charmeoffensive des Fußballs eher wie eine plumpe Marketing-Maßnahme daher, um dem eigentlichen Ziel entscheidend näher zu kommen.

Die Clubs drängen auf eine Rückkehr der Fans in die Stadien – und insbesondere die vollständig Geimpften sollen nach ihrem Willen künftig unabhängig von Inzidenzen in die Arenen gelassen werden. Mal abgesehen davon, dass dies den Vereinen eine gewisse wirtschaftliche Planungssicherheit geben könnte, ist dieser Ansatz an sich auch nicht falsch. Es muss einen Weg zurück zur Normalität, zu einem Leben mit dem Virus geben. Aber: Gerade die DFL und ihre Clubs müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen.