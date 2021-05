Falsches Signal

Rekordverdächtige Dimensionen erreicht die neue Regierungsmannschaft von Winfried Kretschmann. Schon die Schaffung eines zusätzlichen Ministeriums war nicht sachlich begründet, sondern der komplizierten Machtverteilung zwischen erstarkten Grünen und geschwächter CDU geschuldet.

Wer gleichzeitig über leere Kassen lamentiert, setzt mit dieser Art der Symbolpolitik das falsche Signal. Dazu kommt eine Flut von zusätzlichen Staatssekretären. Deren Schicksal hängt vom Wohlwollen ihrer jeweiligen Minister ab. Wem keine eigene Zuständigkeit überlassen wird, der fristet ein fürstlich bezahltes Dasein als eine Art politischer Frühstücksdirektor. Ganz besonders droht das in den Fällen, wo Minister und Staatssekretär verschiedenen Parteien angehören. Bestens geeignet sind die Posten in der zweiten Reihe, um regionale Interessen und den Geschlechterproporz auszutarieren. Wobei CDU-Landeschef Strobl unter dem Druck der eigenen Basis da am Ende noch eine Überraschung gelungen ist. Das Justizministerium übernimmt die 49-jährige Marion Gentges. Der intern schon gekürte frühere Fraktionschef Wolfgang Reinhart wird als Landtagsvize abgefunden. Damit hat die CDU von ihren fünf Ministerien immerhin drei mit Frauen besetzt. Kretschmann sorgt mit Danyal Bayaz für Aufsehen. Der Bundestagsabgeordnete hat Wurzeln im Ausland und ist erst 37 Jahre. Opfer im grünen Verteilungskampf ist der Umweltexperte Andre Baumann. Sein Beispiel lehrt, dass es auch bei den Grünen nicht immer um das Beste für das Land geht, sondern um politische Signale..