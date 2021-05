Falscher Jubel

Was für ein Jubel! „Spitze“ sei der Rettungsdienst in Mannheim bei der Einhaltung der Hilfsfrist, heben die Verantwortlichen hervor. Das Problem ist nur: So ganz stimmt das nicht.

AdUnit urban-intext1

Die Zahlen sind in der Tat zwar weitaus besser als in den Jahren 2014 bis 2019, als die gesetzliche Messlatte auf teils spektakuläre Weise unterschritten wurde. Daraufhin stieg der öffentliche Druck ebenso wie der Druck der Politik. Das hat geholfen. Mannheim bekam 2014 einen dritten, 2019 sogar einen vierten Notarzt, die Zahl der Rettungswagen wurde aufgestockt und Mannheim endlich eine eigene Leitstelle zugestanden.

Dennoch gibt es jetzt keinen Grund für Jubel. Gute Zahlen sind die nun genannten Quoten nur, solange man die Untergrenze als Maßstab nimmt – 15 Minuten. Bei schlimmen Schmerzen, wenn die Atmung stockt, das Herz nicht schlägt oder viel Blut fließt, dann können 15 Minuten elend lang sein, dann sehnen sich Betroffene und Zeugen viel schneller Hilfe herbei. Daher verlangt das Gesetz bewusst „nicht mehr als zehn bis höchstens 15 Minuten“ – und von diesen zuerst genannten zehn Minuten ist Mannheim meilenweit entfernt. Die 15 Minuten, für die sich die Rettungsorganisationen gerade selbst bejubeln, nennt das Gesetz mit dem Zusatz „höchstens“. Das Land bezeichnete diesen Zeitraum ausdrücklich als „nicht zufriedenstellend“ und kündigte daher im Februar an, dass die Qualität des Rettungsdienstes sich verbessern muss.

Daher sollten Rettungsorganisationen und Krankenkassen alle Energie dafür einsetzen, nicht nur eine gute Statistik vorzulegen, sondern wirklich schneller zu helfen. Ob dazu eine neue Wache in Sandhofen hilft, ist noch lange nicht bewiesen. Es sieht derzeit eher danach aus, als würde da eine Rettungsorganisation ganz kräftig versuchen, einfach weitere Marktanteile auf Kosten anderer Anbieter zu gewinnen. Denn so traurig es ist: Solange, wie in Baden-Württemberg, die Menschenrettung rein privatwirtschaftlich organisiert wird und der Staat sich mit der Zuschauerrolle begnügt, geht es leider oft nur um Zahlen, nicht um Lebensrettung.

AdUnit urban-intext2