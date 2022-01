Falscher Fokus

Die Corona-Krise hinterlässt Spuren – auch und vor allem finanziell. Immer deutlicher wird in diesen Tagen, wie auch touristische und kulturelle Ziele in der Metropolregion unter den ausbleibenden Besucherströmen gelitten haben. Das könnte man in einer Pressemitteilung offen kommunizieren, wenn man Verwalter eines solchen Gartendenkmals ist, wie es in Schwetzingen existiert. Leider tut man es nicht. Stattdessen sorgte in den vergangenen Tagen eine missverständliche Nachricht über neue Nutzungsrichtlinien für Unmut. Wann ist ein Bild ein Bild?, ist man in Anlehnung an einen Grönemeyer-Text geneigt zu fragen. Professionell ist es aus Perspektive der Schlossherren, wenn man dafür beispielsweise einen Selfie-Stick oder ein Stativ verwendet. So richtig klar wird der Unterschied aber dennoch nicht zwischen Aufnahmen, die genehmigungspflichtig sind und solchen, die Erinnerungsfotos sind. Sind Hochzeitsfotos sind auch Erinnerungsbilder? Ganz abgesehen davon könnte es ja auch Werbung für den Schlossgarten sein, wenn beispielsweise im sozialen Netzwerk von Instagram der Ort der Aufnahme markiert ist und auf diese Weise Hunderte oder Tausende aufmerksam werden auf Schwetzingen.

Einmal mehr wird stattdessen ein öffentlicher Raum, der zu immerhin mindestens 50 Prozent aus Steuergeldern aller Bürger finanziert ist, zu einem Ort, den man sich „leisten“ können muss. Einmal mehr werden bürokratische Hürden anhand von Genehmigungsprozessen aufgeworfen. Ist diese Einzelfall-Prüfung nicht mindestens genauso personalintensiv wie der Einsatz eines Kontrollpersonals im Schlossgarten selbst? Es mag für manchen nach schwerem Lamento klingen, wenn hier die allseits steigenden Kosten im (hoffentlich bald) Post-Corona-Alltag ins Feld geführt werden. Aber selbst der Müßiggang jedes Einzelnen im Schlossgarten kostet demnächst einen Euro mehr als vorher. So wie fast alles, was wir gerade tun, gefühlt einen Euro mehr kostet.

Vielleicht wäre es kommunikativ klüger gewesen, diesen Umstand genau so zu formulieren - nach dem Motto: Hört zu Freunde, wir können das nach zwei harten Corona-Jahren finanziell nicht mehr stemmen. Diese seltsame Nutzungsrichtlinien-Story ist ein falscher Fokus und sehr leicht durchschaubar.