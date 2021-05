Falsche Scham!

Unsere Gesellschaft hat ein Problem. Nein. Sie hat mehrere. Eines davon ist: Viele Frauen können sich die Monatshygiene nicht leisten. Mitten in Deutschland. Mitten in Mannheim. Das andere Problem: Niemand spricht darüber.

Dabei wäre es so wichtig, über die Periode zu sprechen. Schon möglichst früh. Anstatt sie vor Kindern etwa totzuschweigen und damit Scham zu tradieren. Man sollte kindgerechte Wege finden, Menstruation zu erklären. Und später, im Sexualkundeunterricht, sollte man, statt durch den Stoffplan zu hetzen, Themen wie Periodenarmut thematisieren. Doch warum eigentlich brüllt niemand in der Uni durch den Hörsaal: „Hat jemand mal einen Tampon?“ oder schreibt in den Gruppenchat des Arbeitgebers im Zoom-Call: „Ich brauche eine Binde!“? Weil das Thema Periode intim ist, und weil jeder damit so umgeht, wie er oder sie es möchte. Sollte so sein. Doch dominiert wird der Umgang mit der Periode doch immer noch mit einer Art (anerzogener?) Urscham. Aber diese Scham ist fehl am Platz. Denn die Periode hat eine politische Dimension: Wenn sie strukturell benachteiligt, dann muss etwas geschehen. Und das sehen wir beim Thema Krankheitstage oder Finanzen. Viele Länder haben deshalb bereits gehandelt. In Großbritannien gibt es keine Steuern mehr auf Binden und Tampons. In Schottland sind Schulen und Unis verpflichtet, sie kostenlos auf dem WC anzubieten. In Deutschland fällt zwar weniger Mehrwertsteuer an. Dennoch: Viele Länder sind weiter.

Der Vorteil von Gratis-Tampons und Co., die überall rumstehen: Die Periode wird enttabuisiert. Und ein Problem, das vielen bis heute noch nicht bewusst war, rückt in den Fokus: die Periodenarmut. Aber vielleicht müssen wir erst mal erklärt bekommen, wie sich diese anfühlt, um zu handeln. „Stellen Sie sich vor, Sie haben den Hausschlüssel eingeschlossen, Ihre Tage – und müssen sich jetzt helfen“, dieses Bild könnte das Verständnis vergrößern. So sollte sich 2021 niemand fühlen. Und schämen sollte sich eine Gesellschaft, die es nicht möglich macht, darüber zu reden – und Probleme zu lösen.