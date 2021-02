  Falsche Prioritäten

Pandemie? Die spielte in der letzten Sitzung der Stadtverordneten vor der Kommunalwahl so gut wie keine Rolle. Masken und Abstand – das war’s. Anstatt als gewählte Vertreter der Bürger mit gutem Beispiel voranzugehen, trafen sie sich zur dreieinhalbstündigen Sitzung im Bürgerhaus. Selbst Tagesordnungspunkte wie die Haushaltsgenehmigung – eine Formalie! – nutzten sie für Wahlkampf-Reden. Und dabei gab’s ausnahmsweise mal Einigkeit über alle Parteigrenzen hinweg.

Mit Stadtverordneten, Magistrat, interessierten Zuhörern plus Pressevertretern saßen rund 70 Personen im Saal. Und das, wo überall die Devise gilt, die Zahl der Begegnungen möglichst einzuschränken. Auch Biblis schafft es, in kleinerer Runde seine Beschlüsse zu fassen. Die Entscheidungen sind in den Ausschüssen ausführlich diskutiert und die meisten Argumente jetzt einfach wiederholt worden. Aber in verbalen Gefechten üben sich Bürstadts Kommunalpolitiker gerne – selbst wenn es gilt, sich kürzer zu fassen, um den Saal voller Menschen möglichst bald wieder verlassen zu können.

Angesichts der enormen Ausbreitung mutierter Viren in der Region ist dieses Verhalten grob fahrlässig. Offenbar fühlten sich die Politiker sicher, da sie sich über den ganzen Winter, während der zweiten Welle, persönlich zu Sitzungen getroffen haben. Bislang ging alles gut. Aber was, wenn es Infizierte im Saal gab? Das können sich dann alle in Ruhe überlegen: im besten Fall in Quarantäne – und nicht im Krankenhaus.