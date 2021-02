Manchmal bricht der Ur-Konflikt noch auf. Zum Beispiel, wenn Gladbachs Fans auf die Entscheidung ihres Trainers Marco Rose, zur nächsten Saison zu Borussia Dortmund zu wechseln, sterbensbeleidigt reagieren. Wo traditionsbewusste Anhänger auf althergebrachte Werte wie Vereinstreue pochen, zucken die Manager im Milliarden-Betrieb Profifußball längst nur noch mit den Schultern. Ausstiegsklauseln, Millionen-Ablösen, Geheimabsprachen, der größere Fisch frisst den kleineren? So läuft das Geschäft eben.

Man mag diese Entwicklung bedauern und äußerst kritisch sehen – aufhalten wird man sie wohl kaum noch können. Im Fall Rose hat sich allerdings ein ziemlich explosives Gemisch gebildet. Denn die Bekanntgabe des Wechsels des Trainers zum BVB und die emotionalen Proteste der Borussia-Fans gingen mit einem sportlichen Einbruch des Teams einher. Die Gladbacher verloren genau das Spiel, das sie aufgrund von dessen Prestige nie verlieren dürfen – gegen den Erzrivalen 1. FC Köln – und ließen in der Bundesliga mit nur einem Punkt aus vier Spielen den Kontakt zu den internationalen Plätzen abreißen. Beim 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch gegen Pep Guardiolas Manchester City waren die Borussen im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos.

Der Debatte, ob Rose vielleicht schon vor dem Ende dieser Spielzeit abgelöst werden sollte, hat Gladbachs Manager Max Eberl in einem charakterlich ehrenwerten Statement einen Riegel vorgeschoben. Aber wenn Rose, der nach seiner exzellenten Arbeit am Niederrhein künftig den schlingernden Riesen Dortmund wieder ganz oben im Klassement stabilisieren soll, mit seiner Mannschaft nicht ganz schnell wieder die Kurve bekommt, könnten die verbliebenen drei Monate in Gladbach für ihn noch sehr lang werden. Den aufgrund seiner Trainerleistung in Gladbach verdienten warmen Abschied mit Blumenstrauß und Umarmung von Eberl sowie dankbarem Applaus von den Rängen wird Rose ohnehin nicht bekommen.