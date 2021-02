  Ewige Verantwortung

Er ist kein Feiertag – denn es gibt keinen Anlass, etwas zu feiern. Die Menschen, welche die Soldaten der Roten Armee am 27. Januar vor nun 76 Jahren in Auschwitz angetroffen haben, konnten nicht mehr feiern. Sie waren viel zu schwach, zu ausgemergelt, zu krank, zu verzweifelt, aber endlich erlöst vom brutalen Terror der Nationalsozialisten und dem drohenden Tod in der Gaskammer. An diese Befreiung des größten Konzentrationslagers erinnert dieser 27. Januar. Auch wenn es viel mehr solcher Lager gab – Auschwitz steht stellvertretend für die systematische, millionenfache Vernichtung von Menschen, und dieser Januartag stellvertretend für das Gedenken an alle Opfer des Holocaust.

Muss das, mehr als ein Dreivierteljahrhundert danach, noch sein? Ja, mehr denn je!

„Die Erinnerung gibt uns Kraft, weil sie Irrwege vermeiden hilft“, hat der damalige Bundespräsident Roman Herzog 1996 seine Entscheidung begründet, den 27. Januar zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus zu machen.

Das gilt heute umso mehr, weil die Zahl der Menschen auf einem Irrweg zunimmt. Vor ein paar Jahren wäre unvorstellbar gewesen, dass jemand die Gräueltaten der Nazis als „Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher Geschichte“ abtut. Doch diese empörende, ja erschreckende Verharmlosung fiel nicht nebenbei an einem Hinterzimmer-Stammtisch, sondern das sagte 2018 der Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag.

Dies ist kein Einzelfall. Wenn Corona-Leugner und Gegner der Hygieneregeln auf Demonstrationen plötzlich einen Judenstern tragen, stellt das eine unerträgliche Gleichsetzung der demokratisch zum Schutz der Gesundheit beschlossenen Regeln mit der brutal-unmenschlichen Ausgrenzung von Juden dar, die schließlich in deren systematischer Vernichtung mündete.

Derartige Geschichtsklitterung zeigt, dass man die Untaten nie vergessen, die Toten nicht einfach ruhen lassen und zur Tagesordnung übergehen darf.

Nahezu alle Menschen, die heute in Deutschland leben, sind nicht persönlich schuld an den damaligen Verbrechen. Aber sie tragen Verantwortung, dass sie nicht vergessen werden – nie. Zur nationalen Identität gehört unsere gesamte Geschichte und eben auch die der Schreckensherrschaft. Da immer weniger Zeitzeugen leben, die vom unermesslichen Leid erzählen und mahnen können, sind nachfolgende Generationen aufgefordert, allen Anzeichen von Intoleranz und Totalitarismus früh vehement entgegenzutreten.