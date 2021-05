Auch unter Staaten muss nicht jede Provokation sofort beantwortet werden, oft ist ruhiges Handeln nach kühler Analyse die bessere Lösung. Im Fall der martialisch erzwungenen Landung eines irischen Passagierflugzeugs in Belarus und der Entführung eines in Polen lebenden Regimekritikers aber kommt es für die EU jetzt sehr wohl auf Geschwindigkeit an. Und auf Entschlossenheit.

Die Welt

