Amateurfußballer haben das Herz am rechten Fleck. Wenn der A-Klasse-Kicker seine Jugendliebe ehelichen möchte und just an diesem Tag das wegweisende Lokalderby gegen den Dorfclub aus der Nachbarschaft ansteht, ist ihm das Mitgefühl aller sicher. Auf der Wiese mögen die unterklassigen Kicker grobschlächtig Schienbeine traktieren, beim Hochzeitswunsch eines Kollegen handeln sie weitaus

...