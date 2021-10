Erhöhung trifft die Falschen

Die anstehende Preiserhöhung für Fahrten mit der Deutschen Bahn ist das falsche Signal. Gerade erst erholt sich der Schienenverkehr von der Corona- Krise. Es steigen wieder mehr Fahrgäste in die Züge. Doch an alte Zeiten mit Fahrgastrekorden kann die Bahn nur anknüpfen, wenn sie sich gegen das Auto und das Flugzeug als alternative Transportmittel durchsetzt. Dazu gehören neben einer guten Qualität günstige Preise.

Betriebswirtschaftlich ist die Preiserhöhung verständlich. Die letzte Anpassung liegt schon eine Weile zurück und die Betriebskosten sind angestiegen. Der Konzern steckt tief in den roten Zahlen und investiert trotzdem Milliarden in neue Züge und mehr. Dennoch kommt die Preiserhöhung zum falschen Zeitpunkt. Und sie trifft die Falschen. Denn das Unternehmen verteuert die Fahrten vor allem für die Kunden, die eine BahnCard oder Zeitkarten besitzen. Dieser Kundenkreis kann in der Regel nicht auf die Bahn verzichten und wird für diese Treue bestraft. Auch Geschäftsreisenden langt die Bahn deutlich tiefer in die Tasche. Sie sind meist mit einem Flex-Ticket unterwegs.

Bei den Sparpreisen bleibt zwar alles beim alten. Doch weiß niemand, wie viele dieser rabattierten Fahrscheine überhaupt verkauft werden. Diese Kontingente kann die Bahn leicht verkleinern und so eine Fahrpreiserhöhung durch die Hintertür durchsetzen. Das alles passt nicht in eine Zeit, in der alle nach einer Mobilitätswende hin zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln rufen.