Über die Bewertung der Amtszeit von Theo Zwanziger an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) lässt sich wahrlich streiten. Im Gegensatz zu einigen Vorgängern und Nachfolgern hatte er aber immerhin den Mut, unangenehme Wahrheiten ganz offen auszusprechen. Anders lässt sich das ja wohl kaum nennen, wenn jemand Katar als „Krebsgeschwür des Weltfußballs“ bezeichnet.

Etwas mehr als sechs Jahre ist das nun her, Zwanzigers Mischung aus Weck- und Hilferuf blieb indes ungehört. Es kam sogar noch schlimmer: Die Krankheit hat sich ungebremst ausgebreitet. Längst pflegt das umstrittene Emirat beste Kontakte zum Weltverband FIFA, der katarische Funktionär Nasser Al-Khelaifi sitzt als Chef von Paris Saint-Germain im Exekutivkomitee des Europäischen Verbandes. Und auch der FC Bayern hat nach dem Augen-zu-und-durch-Prinzip gehandelt und mit einer Fluglinie einen gern genommenen Geschäftspartner am Golf gefunden.

Klare Kante zeigen

In Summe führt all das zu der schwer zu akzeptierenden Wahrheit, dass eine Heilung dieses Geschwürs ausgeschlossen ist. Sie war aber auch niemals ernsthaft gewollt. Denn der von Gier geprägte Weltfußball hat sich lieber bei vollem Bewusstsein ins moralische Abseits begeben und ging im rücksichtslosen Streben nach Gewinnmaximierung einen Pakt mit dem Teufel ein, den er nun genauso wenig wieder los wird wie die unsägliche Wüsten-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.

Die WM 2022 wird stattfinden. Ohne Boykott und mit allen Stars. Wer jetzt noch etwas anderes glaubt, der ist nicht nur naiv, sondern ein Träumer. Es geht um zu viele Interessen, um zu viel Geld – und am Ende auch darum, dass die Reichen noch reicher werden. Das klingt zunächst einmal ernüchternd bis erschütternd. Doch nun sind Akteure wie der DFB gefordert, diesen Sündenfall des Fußballs nicht einfach als Gott gegeben hinzunehmen, sondern das Beste daraus zu machen und Flagge zu zeigen.

DFB steht in der Pflicht

Genau das gelang im wahrsten Sinne des Wortes bei der Europameisterschaft vor wenigen Monaten, als sich der Verband und seine Spieler erfreulich engagiert in der Regenbogen-Debatte einbrachten und die bisweilen bequeme These – um nicht zu sagen: Ausrede – widerlegten, dass der Sport unpolitisch sei. Das kann er doch gar nicht, wird doch dessen populäre Bühne seit jeher von zwielichtigen Figuren und Staaten für ihre Machenschaften missbraucht. Nur leider brachten die Erfahrungen der vergangenen Jahre auch die bittere Erkenntnis, dass ein sportliches Großereignis allein die Menschenrechte nicht in einem Gastgeberland verbessern. Das zeigen die Beispiele mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und den Olympischen Spielen in China.

Umso wichtiger ist es deshalb, von nun an die Stimme klar und deutlich zu erheben. Gerade auch der DFB als einer der bedeutendsten Sport-Verbände der Welt steht dahingehend in der Verantwortung, ja sogar in der Pflicht. Noch im Frühjahr warb die Nationalmannschaft vor ihren Länderspielen medienwirksam für die Menschenrechte. Doch je näher die ungeliebte WM mit all ihren Fallstricken rückt, umso stiller wird es momentan beim DFB in dieser Angelegenheit. Es stinkt gewaltig nach Kuschen vor Katar.