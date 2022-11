Erfolg ungewiss

You’ll never walk alone“, hat der Kanzler versprochen: Niemand soll mit den Auswirkungen der Energiekrise allein gelassen werden. Das Programm der Sitzungswoche im Bundestag zeigt, was Olaf Scholz und seine Ampelkoalition darunter verstehen. Die Regierungsfraktionen beschlossen, das Wohngeld auszuweiten und zu erhöhen, das Kindergeld anzuheben und 48 Millionen Menschen in Deutschland bei der

...