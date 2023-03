Erfolg für Wissing

Der Verbrennermotor in neuen Autos wird in Europa im nächsten Jahrzehnt wohl doch nicht komplett verboten. Zwar darf ab 2035 kein neu zugelassenes Auto mehr mit Benzin oder Diesel fahren – tankt es ausschließlich klimaneutrale E-Fuels, soll eine Zulassung aber möglich sein. Ob es wirklich so kommt, ist auch nach der Einigung zwischen Bundesregierung und EU-Kommission noch nicht verlässlich klar. Und wie viele Fahrzeuge es betreffen würde, ob diese Technologie mehr wäre als eine Nische für Luxus-Autos, ist erst recht ungewiss.

Aber Verkehrsminister Wissing ist es immerhin gelungen, die Chancen für eine solche Technologieoffenheit sehr deutlich zu erhöhen. Gut so. E-Fuels erzeugen zwar beim Verbrennen Kohlendioxid, wegen der CO2-Absorption bei der Herstellung sind sie aber klimaneutral. Sicher, nach jetzigem Stand sind die synthetischen Kraftstoffe keine breite Alternative zum Elektroantrieb. Aber niemand weiß, wie die technologische Entwicklung in den nächsten Jahren verläuft. Es gibt deshalb keinen Grund, die langfristige Nutzung von E-Fuels durch ein De-Facto-Verbot von Verbrennermotoren politisch zu blockieren.

Die Kommission hatte sich klar gegen E-Fuel-Autos positioniert. Ein fairer Umgang mit den Bedenken aus dem großen Mitgliedsland Deutschland, dessen wirtschaftliche Zukunft auch vom weiteren Erfolg der Autoindustrie abhängt, war das nicht. Wer jetzt über den Vertrauensverlust klagt, den die deutsche Last-Minute-Blockade in einigen EU-Ländern angerichtet hat, sollte sich daher besser an die Kommissionspräsidentin wenden.

Der politische Flurschaden in Brüssel, den das ungewöhnlich späte Veto Berlins angerichtet hat, ist ärgerlich, aber im Ausnahmefall tragbar.