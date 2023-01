Die Kultur-, Veranstaltungs- und Entertainment-Branche hat mit Beginn der Corono-Pandemie einen beispiellosen Dauer-Crashtest erlebt. Und zeigte dabei bewundernswerte Widerstandsfähigkeit. Die Zeiten voller Wechselbäder aus Existenzangst, Verzweiflung, Hoffnung, Enttäuschung, Wut, Resignation oder Fatalismus scheinen jetzt langsam zu enden. Mit dem vorsichtigen Optimismus, den Ralf Kokemüller in unserem Interview verbreitet, steht der noch amtierende BB-Geschäftsführer in der Region jedenfalls nicht allein: Ob Entertainment-Konzern mit rund 1000 Beschäftigten oder kleines Haus mit Hang zur Selbstausbeutung – viele berichten, dass der lange, lange schwächelnde, ja fast nicht mehr existente Vorverkauf allmählich wieder Fahrt aufnimmt. Und davon, dass in relativ breiter Front jetzt etwa 80 Prozent der vorpandemischen Resonanz zu verzeichnen sind, hätte man Ende 2021 kaum zu träumen gewagt. Zumal mitten in einem Lockdown, der in Theatern, Konzerthäusern und vor allem Kinos schlichtweg unnötig war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Entwarnung ist es allerdings noch zu früh – schon wegen des Themas Inflation. Vor allem das ältere Publikum braucht auch offensichtlich noch Zeit, um wieder Zutrauen zu gewinnen. Dazu wird in der Region 2023 – hoffentlich – die Rückkehr gigantischer Open Airs wie das von Bruce Springsteen auf dem Hockenheimring oder das Konzert der Red Hot Chili Peppers auf dem Maimarkt beitragen. Zu hoffen ist aber auch, dass die Fixierung allein auf solche Highlights, das garantierte Mega-Event, wieder abnimmt: Die größte Gefahr für die Kultur ist Desinteresse. Und das bekommen momentan Künstlerinnen und Künstler mit noch wenig oder mittlerer Zugkraft brutal zu spüren – und vor allem Newcomer, bei denen die Pandemiejahre doppelt und dreifach negativ zu Buche schlagen. Aber darunter sind zwangsläufig die Superstars von morgen. Das sollte man beim Kartenkauf bedenken: einmal Rock-Ikone mit dem Fernglas oder fünf kleine Shows in Clubs oder Theatern?

Was in den Terminkalendern für das erste Halbjahr abzusehen ist: Abgesehen von Nummer-sicher-Themen regiert vernünftigerweise die Vorsicht vom Frühjahr, als ein Großteil des jetzt anstehenden Programms gebucht werden musste. Diese kleine Angebotsdelle könnte sich nach der Nachholtermin-Flut im Jahr 2022 psychologisch als nützlich erweisen: Was rarer ist, wird automatisch attraktiver. Oder lässt Zeit, um auch mal zur IG Jazz, ins Theater Felina Areal oder der Popakademie-Band von nebenan zu gehen. Es lohnt sich.