Eiserne Nerven gezeigt

Politiker betonen in Interviews gern, dass es um Inhalte und nicht um Personen geht. Wie verlogen dieser Satz in Wahrheit ist, war in diesen Tagen eindrucksvoll zu besichtigen. Bis aufs Blut – zumindest metaphorisch – haben Armin Laschet und Markus Söder in der Frage der Kanzlerkandidatur bekämpft. Der CDU-Chef hat sich gegen seinen CSU-Rivalen am Ende durchgesetzt und eiserne Nerven bewiesen. Aber um welchen Preis!

Die Schadensbilanz des bayerischen Angriffs, so muss man Söders unabgestimmte Aktion nennen, ist beträchtlich: Auf der Liste stehen ein lädierter CDU-Chef, ein Verlierer an der Spitze der CSU und eine bis an den Rand der Spaltung getriebene Union.

Söder hätte seinen Traum vom Kanzleramt vielleicht erreicht, hätte er nicht den Stolz der CDU-Führung verletzt und demokratische Strukturen in Frage gestellt. Den Bundesvorstand der Christdemokraten als „Hinterzimmer“ zu bezeichnen war ein schwerer Fehler. Die Antwort darauf ist im Abstimmungsergebnis zu lesen.

Für die Union ist der Blick zurück düster, auch die Aussichten sind nicht viel besser. Laschet geht mit einer schweren Hypothek in den Wahlkampf, weil er erst die Reihen hinter sich schließen muss, bevor es in den Angriff auf den politischen Gegner geht. Dabei sitzt der für Laschet gefährlichste Gegner im eigenen Lager: Söder kann viele Dinge sehr gut. Verlieren zählt jedoch nicht dazu.

Einen Vorgeschmack gab es schon bei der Rückzugserklärung der Bayern. Man habe noch nie so viel Zuspruch aus der CDU erlebt. Man habe sich eine moderne Kandidatur gewünscht. Heißt im Umkehrschluss: Laschet steht für das Gestern und hat nicht mal die eigenen Leute hinter sich. So eine Analyse macht Solidaritätsschwüre unglaubwürdig. Laschet muss seinen Wahlkampf jetzt unter bayerischer Beobachtung machen. Dabei wird der „Kanzlerkandidat der Herzen“, der es nicht werden durfte, sehr genau auf die Performance achten.

Davon darf sich der Aachener nicht beirren lassen. Dass er nicht das Weichei ist, als den ihn Söder-Unterstützer abstempeln wollten, hat er bewiesen. Es gibt nicht viele in der Politik, die einen persönlichen Angriff auf derart breiter Front aushalten und eisern weitermachen würden. Wenn Laschet schlau ist, lässt er den Ärger bei einer seiner Zigarillos verrauchen und denkt nach, was er von dem Bayern lernen kann. Wie es Söder geschafft hat, in Umfragen zu glänzen und in wenigen Tagen Teile der CDU aufzumischen. Söder steht ja nicht für eine andere Politik. Selten waren sich CDU und CSU inhaltlich so nahe.

