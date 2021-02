  Eintracht Frankfurt greift ganz oben an: "Der Hütter-Faktor"

Die Geschichte österreichischer Trainer in der Bundesliga ist lang – und wechselhaft. Es gab die Fußballlehrer aus dem Land der Pisten und Berge, die einen bleibenden Fußabdruck hinterlassen haben. Max Merkel in den Gründerzeiten, der ewig grantelnde Ernst Happel in den 80er Jahren beim Hamburger SV, mit Abstrichen in der Neuzeit auch Peter Stöger (Köln) und Ralph Hasenhüttl (Ingolstadt, Leipzig). Häufiger ging die Nachbarschaftshilfe aus Austria aber schief: Felix Latzke (SV Waldhof Mannheim), Peter Pacult (1860 München) oder Kurt Jara (HSV, Lautern) zogen sich schnell wieder jenseits der Alpen zurück.

Adi Hütter fällt eindeutig in die erste Kategorie, Österreicher mit Erfolg. Der 50-Jährige ist auf dem besten Weg, Eintracht Frankfurt zu einer dauerhaften Top-Adresse in der Liga zu machen. Der Höhenflug, der die Hessen in dieser Saison erstmals in die elitäre Champions League befördern könnte, fußt auf der cleveren Transferpolitik von Sportvorstand Fredi Bobic – und dem Hütter-Faktor.

Der Frankfurter Trainer vereint alle Qualitäten, auf die es heutzutage ankommt. Eine moderne (offensiv gedachte) Spielidee, die aber nicht sklavisch durchgepeitscht, sondern mit viel Fingerspitzengefühl und sozialer Intelligenz an das vorhandene Personal angepasst wird. Eine offene Kommunikation, die klare Ziele formuliert, aber dennoch nicht anmaßend rüberkommt. Und die Fähigkeit, bei Spielern, die bei anderen Vereinen in die Sackgasse geraten sind, wieder das volle Potenzial freizulegen.

Beispiele dafür gibt es im aktuellen Eintracht-Kader jede Menge. Wer hätte geglaubt, dass der abgestürzte Weltmeister Erik Durm noch einmal die Kurve bekommt? Oder der kleine Dribbler Amin Younes: Beim SSC Neapel auf dem Abstellgleis, in Frankfurt Leistungsträger. Und in Portugal staunen sie darüber, wie ihre gestrauchelte Stürmer-Verheißung André Silva bei der Eintracht auf einmal als bester Torjäger der Vereinsgeschichte wiederauferstanden ist.

Wenn sich der Trend der vergangenen Wochen konsolidiert, sind die Hessen in dieser Saison ein ernsthafter Kandidat auf die Champions League. Was nicht weniger als eine ausgewachsene Sensation wäre. Und Hütter könnte sich seines bleibenden Fußabdrucks bei Eintracht Frankfurt sicher sein.