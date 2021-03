  Eintracht Frankfurt: Es gibt eine Zukunft ohne Bobic

Manche hatten so eine Vorahnung. Als zum ersten Mal die Gerüchte durchsickerten, Hertha BSC bemühe sich um eine Verpflichtung von Fredi Bobic, lavierte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt herum. Ein klares Dementi, dass ihn die Aufgabe in Berlin reizen könnte, blieb aus. Das ist im Fußballgeschäft immer ein äußerst verdächtiges Zeichen.

AdUnit urban-intext1

Am Montagabend verkündete der Sender Sky, Bobic wolle den Verein verlassen. Der Mann, der sich ähnlich wie Trainer-Ikone Pep Guardiola als Projekt-Arbeiter sieht – also jemand, der an einem Standort eine gute Entwicklung anschiebt und dann weiterzieht – will offenbar in die Hauptstadt, wo ihn die Nähe zu seiner Familie und die üppigen finanziellen Möglichkeiten bei Hertha reizen könnten.

Auch wenn die Meldung bisher von keiner Seite bestätigt ist, hat das bei der Eintracht ein wenig Nervosität ausgelöst. Bobic gilt mit seiner cleveren Transferpolitik als entscheidender Organisator des stabilen Aufwärtstrends, den die Frankfurter in den vergangenen Jahren genommen haben. Sein Weggang wäre schmerzlich, aber die Hessen sind – auch dank Bobics strategischer Arbeit – so gut aufgestellt, dass sie ihn verkraften könnten.

In sportlichen Belangen dürfte der Einfluss von Trainer Adi Hütter, der am Sonntag ein klares Bekenntnis zum Club ablegte, steigen. Zusammen mit Chef-scout Ben Manga, der in der neuen Saison Bruno Hübner als Sportdirektor ablöst, bildet der Österreicher künftig ein von Fußball-Kompetenz getragenes Machtzentrum. Da können die Eintracht-Fans weiter ruhig schlafen. Als möglichen Bobic-Nachfolger hat die „Frankfurter Rundschau“ bereits Ex-Profi Christoph Spycher (42) ins Rennen geworfen, der bei den Young Boys Bern als Sportchef gute Arbeit macht. Noch als Spieler wurde er dort unter Trainer Hütter einst dreimal Schweizer Meister. Das klingt nach einer Verbindung, die passen könnte.

AdUnit urban-intext2

Sollte der Sportvorstand tatsächlich gehen, stünde der in allen Bereichen konsolidierte Verein also nicht vor einer Führungskrise. Stattdessen gilt für eine Zukunft ohne Bobic wohl vielmehr das, was Frankfurts Präsident Peter Fischer im Februar fast prophetisch sagte: „Es wäre schlimm für die Eintracht, wenn ein Mensch geht und es geht bergab. Ich habe keine Angst, wenn jemand in der nächsten Kurve vom Wagen springt. Auf der nächsten Gerade springt wieder einer auf.“