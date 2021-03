  Einsicht mit den Mietern

Die fetten Jahre sind erst einmal vorbei. Kannten die Einzelhandelsmieten in Innenstadtlagen jahrelang nur eine Richtung, nämlich nach oben, wurde schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in vielen deutschen Innenstädten die Trendwende eingeleitet, auch in Mannheim. Die Insolvenzverfahren vieler Handelsketten, insbesondere die von Galeria Karstadt Kaufhof mit großflächigen Immobilien, haben den Abwärtstrend beschleunigt. Denn die Mieten waren ein wesentlicher Bestandteil bei den Verhandlungen um die Rettung der Filialen.

Seit Monaten kaum Umsätze

Und vieles spricht dafür, dass der Trend sich beschleunigt, spätestens dann, wenn die befürchteten Ladenschließungen als Folge des Lockdowns tatsächlich eintreten sollten. Dass es nicht soweit kommt, daran sollten Eigentümer und Mieter gleichermaßen interessiert sein. Aus Sicht eines Eigentümers ist es sicherlich nachvollziehbar, mit den Einnahmen nicht nur die Kosten zu decken, sondern auch einen Gewinn zu erzielen. Aber die Inhaber sollten nicht die Situation ihrer Mieter ignorieren, die seit Monaten kaum oder keine Umsätze machen können.

Denn zu der Kaltmiete mit Quadratmeterpreisen, die laut der städtischen Wirtschaftsförderung in Mannheimer Spitzenlagen bis zu 150 Euro betragen, kommen Nebenkosten und die Lohnausgaben für die Mitarbeiter hinzu. Bei Fixkosten im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich können vor allem die kleinen oder inhabergeführten Geschäfte bald nicht mehr mithalten. Die Folgen sind logisch: Irgendwann folgt die Geschäftsaufgabe und für den Eigentümer das Risiko eines Leerstandes. Dann wären weniger Einnahmen besser als keine.

Solide Unternehmen profitieren

Von dieser Entwicklung profitieren werden die Unternehmen, die auf einem soliden Fundament stehen und die Corona nur dahingehend blockiert, dass ihre Expansionspläne zwar verzögert, letztlich aber nicht aufgehalten werden. Sie werden sich noch eine Weile zurückhalten, bis die allgemeinen Corona-Einschränkungen zurückgefahren werden – und dann Verträge zu einem geringeren Mietzins unterschreiben als noch vor zwei Jahren. Für die Innenstadt ist das allemal besser als Leerstände.